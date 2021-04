Andrija Jarak se na svom Facebooku pohvalio zanimljivim poklonom koji je dobio od svoje obitelji za rođendan.

Reporter Nove TV Andrija Jarak u utorak je proslavio svoj 51. rođendan, a na Facebooku se pohvalio poklonom koji je dobio od svoje obitelji.

"I službeno su mi sad dali do znanja što misle. Hvala. No, to ću lakše podnijeti uz sve vaše želje. Uz taj i toliki rođendanski željomat nemoguće je ne biti dobro i ne osjećati sreću. Pojedinačno bi odgovaranje trajalo najmanje do Nove godine, a onda opet. Ovim putem želim reći - hvala svima, dragi ljudi. Samo jako dalje, zajedno...", napisao je Andrija uz fotografiju na kojoj pozira u majici s natpisom "Moja djeca misle da sam ja bankomat".

Inače, Andrija Jarak, koji ima više od 20 godina iskustva u novinarstvu i prepoznatljivo je lice informativnog programa Nove TV, domaći je novinar za kojeg je vezana kletva "dabogda ti Jarak izvještavao ispred kuće". To znači da se nekome ne piše dobro.