Britanski glumac Andrew Jack preminuo je u dobi od 76 godina, od posljedica koronavirusa, potvrdila je njegova agentica, a vijest prenio The Mirror.

Andrew je preminuo u bolnici u Chersteyju, nakon što mu se zakompliciralo zdravstveno stanje.

"Umro je jutros od Covida-19 u bolnici St. Peter u Chersteyju. Živio je na jednoj od najstarijih radnih brodica na Temzi, bio je veoma neovisan ali ludo zaljubljen u svoju suprugu, stručnjakinju za dijalekte, Gabrielle Rogers. Nažalost ona je zapela u karanteni u Australiji odakle je sletjela iz Novog Zelanda prije tjedan dana. Nije bila u mogućnosti vidjeti ga, niti razgovarati s njim na kraju njegovog života, a postoji mogućnost da posljednji ispraćaj neće biti održan ", izjavila je agentica Jill McCullough za portal Metro.

Jedna od njegovih najpoznatijih uloga bila je ona zapovjednika Caluna Emmata u "Zvjezdanim ratovima", u nastavcima "The Force Awakenes" i "The Last Jedi".

Uz glumu se bavio podučavanjem i proučavanjem dijalekata, između ostalog i u "Zvjezdanim ratovima", a radio je i s Robertom Downeyjem Juniorom 1992. godine na snimanju "Chaplina", a 1995. godine s Pierceom Brosnanom na snimanju filma o Jamesu Bondu "Golden Eye". Andrew je zaslužan i za naglasak likova iz Međuzemlja iz "Gospodara prstenova".

Simptome koronavirusa počeo je osjećati prije nekoliko tjedana, a jedan od posljednjih projekata na kojima je radio je novi film o Batmanu s Robertom Pattinsonom, sve dok snimanje nije stopirano 14. ožujka zbog preventivnih razloga. Za Andrewa nažalost, prekasno.