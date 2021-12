Andrej Plenković u ponedjeljak je na konferenciji za medije osim aktualnih političkih tema spomenuo i film "Don't Look Up".

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je u Varaždinu razgovarao s novinarima, a pored cijepljenja, referenduma te aktualnih političkih tema, ispričao je i kako je pogledao najnoviji hit-film na Netflixu, "Don't Look Up".

"Sinoć sam gledao film "Don't Look Up", preporučam ga svima. To je priča o informacijskom kaosu i bizarnim procjenama. Volio bih da smo nastavili s dinamikom cijepljenja s kojom smo krenuli", rekao je premijer te je istaknuo kako to nije nikakav marketing.

"Živimo u informacijskom vremenu bitno drugačijem i zahtjevnijem nego što je to bilo prije. Pogledajte ovaj film koji sam spomenuo pa ćete vidjeti kako su to Amerikanci lijepo iskarikirali. Očito su ljudi tamo bolje slušali", komentirao je Plenković.

"Evo i Plenković se hvali da ga je gledao... I shvatio na svoj način", samo je jedan od komentara na Twitteru nakon njegove izjave, a premijer se odmah našao zbog toga na udaru kritika na društvenim mrežama.

Inače, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence i Jonah Hill zvijezde su filma koji je objavljen prije tri dana i koji je u rekordnom roku postao najgledaniji film u Hrvatskoj ovih dana. Film "Don't Look Up" prati priču opasnosti za čovječanstvo i čitav svijet zbog kometa veličine Mount Everesta koji bi trebao udariti u Zemlju.

Zanimljiva je činjenica kako je u filmu scena u kojoj je komet sve bliže Zemlji odigrana u Zadarskom kanalu između Zadra i otoka Ugljana. U trenutku kada je komet sve bliže, grupa ljudi na Pozdravu Suncu gleda zalazak, no Hrvatska nije na popisu lokacija snimanja filma.

