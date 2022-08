Andrea Šušnjara na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj pozira u mini haljini, a obožavatelji su primijetili njezinu novu liniju.

Najdugovječnija pjevačica grupe Magazin, 35-godišnja Andrea Šušnjara, na Instagramu se pohvalila nikad vitkijom linijom.

Objavila je fotografiju na kojoj pozira u mini haljini s prorezom, a obožavatelji su odmah primijetili promjenu i komentirali su kako izgleda bolje nego ikad.

"Med medeni", "Ti si svakim danom sve ljepša i ljepša", "Slatkica", "Predivna si", "Blistaš", neki su od brojnih komplimenata koje je dobila, a bilo je i onih zabrinutih koji su joj poručili da bi trebala više jesti.

Andrea je, inače, od prošlog ljeta sama, nakon što je prekinula dugogodišnju vezu, a o tome je nedavno progovorila za IN Magazin.

"Pa, evo, moram priznati da nisam tip osobe koji voli iznositi stvari iz privatnog života tako da se stalno priča o tom prekidu, ali on se desio i puno ranije, tako da ja soliram već duže vrijeme i moram priznati da mi je lijepo. Ako bude nešto konkretno, mislim da ćete znati jer neću moći sakriti", kazala je, pa je navela i koje kvalitete mora imati njezin odabranik.

"Pa, ja sam ovako, ajmo reći, poprilično normalna, tako da volim jednostavne ljude, volim ljude koji su dobri, koji se vole dobro nasmijati, mora biti dobra osoba i kvalitetna osoba. I ne smije biti poznat ni iz moje branše, znači glazbenici ne dolaze u obzir. Nisam tip koji hoda s poznatim ljudima i kolegama, to me ne privlači. Volim nešto jednostavnije, privatnije", otkrila je.

Iza nje je i dobivena bitka s rakom jajnika koji joj je dijagnosticiran sa samo 20 godina.

"Da, imala sam zbilja težak život, sto puta sam rekla da ću napisati knjigu o tom životu jer nije bilo jednostavno i kad bih sad krenula pričati, vjerojatno mi ljudi ne bi vjerovali, tako da moram priznati da iza te teške bolesti, svega što sam prošla, život mi je krenuo u jednom drugom smjeru, jednom ljepšem smjeru. Zadovoljna sam, radim ono što volim, ne mogu se požaliti. Ja sam inače vedrog duha, vrlo optimistična, i mislim da me to čak izvuklo u životu iz nekih teških situacija. Možda je to čak neki obrambeni mehanizam, tako da smijeh zbilja liječi, i glazba i pjevanje", ispričala je Andrea.

