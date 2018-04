Andrea Andrassy, ali i Ivana Plechinger, Mia Begović te Miro Ungar progovorili su o udvaranju.

Dok je Miro ungar pričao o tajnama zavođenja i plesnjacima, ženski dio gošći su ga pozorno slušale no u njihovo vrijeme sve je drugačije.

''Nedavno mi je jedan dečko poklonio ružu ali to je zato jer me prepoznao i jer radi u cvjećarni. Ali da mi netko tako pokloni ružu na ulici i zove na plesnjak, vjerojatno bi zvala policiji'', kazala je Andrea Andrassy koja smatra da ima puno vrsta udvarača no posebno je naglasila da postoje oni ''čudni''.

''U današnje vrijeme vam muškarci (ako se tako mogu nazvati) često šalju svoje fotografije u inbox na društvene mreže. Oni vam odmah pošalju fotke određenog dijela tijela. Mislim da je i to razlog zašto se žene sve manje udaju. Ima puno frajera koji se tako udvaraju'', otkrila je Andrea.

Ivana Plechinger je pak otkrila da joj je kod dečki uvijek bilo važno da su čisti, uredni i pristojni.

Što su još Andrea, Ivana ali i Mia i Miro kazali na ovu temu, pogledajte u video priči.