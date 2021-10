Anđela Šimac progovorila je o planovima za budućnost s Lirimom Kastratijem, s kojim čeka dijete, a otkrila je i kako su oboje reagirali kada su doznali da će postati roditelji.

Sinjska manekenka Anđela Šimac (25) otkrila je sredinom rujna da čeka dijete s bivšim nogometašem Dinama Lirimom Kastratijem (22), čime je potvrdila i da su u vezi.

Sada je progovorila i o braku s Kastratijem te je objasnila zašto ne želi pred oltar.

"On bi htio, ali iskreno, moram reći da nisam za to. Mi već dugo živimo zajedno i smatram da papir neće promijeniti ništa, ali možda jednog dana... Sad trenutno ne planiram. Nije mi to ni želja niti prioritet. S obzirom na to kako gledam na naš život - mi smo kao u braku. Imamo dijete zajedno, živimo zajedno - tako da meni je to zapravo brak", ispričala je za RTL Exkluziv Anđela, koja je trudna 16 tjedana i očekivani termin poroda joj je 3. travnja sljedeće godine.

Otkrila je i kako joj je bio šok kad je doznala da je trudna jer nije još planirala postati majka, ali sada na to gleda pozitivno. S druge strane, kaže da je Lirim priželjkivao bebu i da je bio presretan kad je doznao da će postati otac.

"Već planira kako će, što će on - već sad ima bebu u rukama", kazala je Anđela koja je s Liromom ovo ljeto preselila u Varšavu kad je on iz Dinama prešao u poljski klub Legija.

Anđela inače radi kao model za kupaće kostime i donje rublje, a bila je i finalistica na izboru za Najseksi Hrvaticu 2016. godine. Prethodno se natjecala za Kraljicu Hrvatske na Pagu, no tamo nije ostvarila zapažen rezultat, a iste je godine osvojila titulu Lica godine Hrvatske.

Za njezinu vezu s bivšim dinamovcem doznalo se nakon što je ona na Instagramu objavila video s proslave njegova rođendana koja, zbog velikog broja okupljenih, nije bila u skladu s epidemiološkim mjerama. Detalje o svojem odnosu do sada su tajili, a šuškalo se i da su prekinuli kada je Anđela sa svojeg Instagrama obrisala njihove zajedničke fotke.