Anđela Šimac, koja čeka dijete s Liromom Kastratijem, u svojim pričama na Instagramu otkrila je značenje svoje tetovaže i potaknula glasine da ju je posvetila Mariju Balotelliju.

Sinjska manekenka Anđela Šimac (25) otkrila je sredinom rujna da čeka dijete s bivšim nogometašem Dinama Lirimom Kastratijem (22), čime je potvrdila i da su u ponovno u vezi nakon što su nakratko bili prekinuli.

Razlog njihova prekida bio je video koji je kružio internetom i u kojem Anđela plače dok njezin bivši dečko, talijanski nogometaš Mario Balotelli, nezainteresirano igra Playstation.

A Anđela je sada potaknula glasine da je Balotelliju posvetila tetovažu. Naime, ona je u svojim pričama na Instagramu pratitelje pozvala da je pitaju osobna pitanja, a jedno od njih glasilo je: "Što ti piše na tetovaži i kome je posvećena?"

Odgovorila je da se radi o nazivu pjesme Erosa Ramazzottija "Certi amori regalano un'emozione per sempre", što bi u prijevodu na hrvatski glasilo: "Neke ljubavi zauvijek daju emociju", a dodala je i inicijale MB.

Anđela i Mario bili su u kratkoj vezi prije dvije godine, a iako je Lirim za to znao, zasmetao mu je video koji je kružio pa su prekinuli.

"Nemam nikakve veze više s Balotellijem. Nemam čak nijednu zajedničku fotografiju s njim. Sve sam ih izbrisala zbog Lirima, kojeg volim", kazala je tada za 24sata, a istaknula je i da je Ballotelli dobar čovjek koji ju je naučio kako postati žena.

Nakon što se pomirila s Lirimom, Anđela se preselila u Varšavu jer je on ovo ljeto iz Dinama prešao u poljski klub Legija. Nedavno je otkrila i da se ne planiraju vjenčati, iako bi on to htio.

"On bi htio, ali iskreno, moram reći da nisam za to. Mi već dugo živimo zajedno i smatram da papir neće promijeniti ništa, ali možda jednog dana... Sad trenutačno ne planiram. Nije mi to ni želja niti prioritet. S obzirom na to kako gledam na naš život - mi smo kao u braku. Imamo dijete zajedno, živimo zajedno - tako da je meni to zapravo brak", ispričala je za RTL Exkluziv, a otkrila je i da joj je očekivani termin poroda 3. travnja sljedeće godine.

Anđela inače radi kao model za kupaće kostime i donje rublje, a bila je i finalistica na izboru za Najseksi Hrvaticu 2016. godine. Prethodno se natjecala za Kraljicu Hrvatske na Pagu, no tamo nije ostvarila zapažen rezultat, a iste je godine osvojila titulu Lica godine Hrvatske.

Za njezinu vezu s bivšim dinamovcem doznalo se nakon što je ona na Instagramu objavila video s proslave njegova rođendana, koja zbog velikog broja okupljenih nije bila u skladu s epidemiološkim mjerama, a detalje o svojem odnosu dugo su tajili od javnosti.