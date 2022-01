Anđa Marić gostovala je u emisiji "Zdravlje na kvadrat" i otkrila sve o multiploj sklerozi koja joj je dijagnosticirana prije desetak godina.

Pjevačica Anđa Marić godinama se već uspješno bori s multiplom sklerozom i o svojom zdravstvenom stanju redovito obavještava svoje pratitelje na društvenim mrežama, a sada je o svojoj dijagnozi ispričala sve u emisiji Nove TV. "Zdravlje na kvadrat".

"Pa ovo ljeto, sljedeće, bit će 10 godina. I kad kažeš borba, to je mene uvijek tako jako opterećivalo. To mi je zvučalo onako kao da je nešto jako teško na meni. Ja imam nekako osjećaj da pobjeđujem, ali stvarno svaki dan. Ono, ja sam svoj najbolji prijatelj, i motivator, i trener. I to stalno moraš non-stop raditi. I zato sam ja jako zadovoljna da sam još uvijek na nogama”, pojasnila je Anđa.

Ona se sada bolje osjeća, jer prije nije mogla hodati, govoriti, pjevati.

“Različito je to išlo. Da, nisam mogla pjevati jako dugo jer nisam mogla govoriti razgovijetno. Mogla sam hodati neke kratke staze, ako me netko drži. Sada sam puno, puno bolje", priznala je.

Anđa je u emisiji otkrila i kako se dogodila ta promjena.

“Ja cijelo vrijeme radim na sebi i htjela sam kada sam dobila dijagnozu, mislila sam - možda je rješenje u matičnim stanicama jer imam upale po cijelom mozgu i leđnoj moždini. Ja sam probala hranu, terapije, vježbe, svašta, ali najviše upalno za mene je emocija i kako reagiram na stvari", pojasnila je.

Liječnici su joj prognozirali da će biti u kolicima, još 2014. godine. Neurolozi u Njemačkoj su govorili i davali grozne prognoze. Ispostavilo se da to ništa nije bilo točno?

“Htjela bih doći u tu kliniku gdje su mi onako rekli: “Užas, nikad nismo vidjeli osobu u gorem stanju. Kako je to ne liječeno?! Strašno!”, priznala je Anđa.

Trenutačno se kreće i hoda uz pomoć štapa, a često i pada, što je sama izjavila. To je kod nje postao sastavni dio života.

“Ja jako lijepo padam, fakat jako lijepo. Ja sam neki dan pala nasred ceste i tako sam se lijepo složila, a moj sin me gleda i kaže: “Mama, ti čak i sporo padaš”. Složim se onako. Da, to je sastavni dio života. Znaš što sam skužila? Ja trebam imati suosjećanja i strpljenja za zdrave ljude, jer njima je teže. Dakle, kad mene vidi neka osoba koja nema nikakve probleme, njemu je teško nositi se s pogledom na moj štap, i kako ja hodam", zaključila je.

Anđa je ispričala i kako je njezina dijagnoza utjecala na njezino mentalno zdravlje i je li ju multipla dovela do depresije.

“Dakle, multipla je kao nekakva nuspojava u onom mom ratu protiv same sebe. I to je onda logično. Naravno da će se moj vlastiti imunitet okrenuti prema sebi. Ljudi zezamo se, ne cijenimo se. Znaš! Ja sam uvijek išla zadnja spavati, prva sam se dizala. Nisam pazila na sebe. Ja nisam uvijek mislila. Ja sam si uvijek bila na zadnjem mjestu. I onda mi je tijelo reklo - e sad ćeš u prvu brzinu i zapravo sam zahvalna na tome. Znaš, svaki gubitak donosi dobitak, ja sam puno stvari izgubila, ali jako sam puno dobila s tim. Pa jako dugo sam se skrivala od toga. Koliko puta sam isto odbila dati intervju vama, mislim, dragi ste mi, volim te, volim tvoju emisiju, vašu emisiju, ali ja sam imala, kao da sam se osjećala - sad kad imam tu dijagnozu kao da ništa drugo nisam više u životu. Sad sam samo dijagnoza. A onda sam shvatila! Ljudi smo ovdje, jedni drugima da budemo inspiracija, nekakvo nadahnuće. I ove godine sam se odlučila izaći iz svog autoimunog ormara, prestati se skrivati, i sramiti što mi treba pomoć, i što nekad ovako hodam. Kad sam se prestala sramiti, i kad sam skužila da je sram moj ogromni problem, da ono imam problem s tim - od neke super spretne žene koja može sve, samostalne, odjednom moraš primiti pomoć. I to je bio veliki korak za mene", priznala je Anđa.

Otkrila je i je li nezgodno biti javna osoba i pritom govoriti o svojoj bolesti, da to svi znaju? Mnogi ljudi kriju svoje slabosti i ne žele govoriti o njima!

“Da, ali pošto ja radim na sebi dugo, i stvarno sam naučila da je zapravo ranjivost super moć! I da u svijetu koji promovira savršenstvo zapravo bi trebali promovirati - ej, ja nisam savršena, ali sam cool”, smatra Anđa.

I to je s njezine strane jako hrabro, hrabro je pokazati bolest!

“Ja sam pokazala bolest još u onom trenutku kada sam bila na sudu i borila se za skrbništvo. I hodala sam, svaki put kad se iživciram, dakle kad mi se emocionalno nešto dogodi, ja ne mogu normalno hodati, i onda bi ljudi govorili iza mene: “Nije čudo da su joj uzeli dijete, vidi kako je pijana”. Zbog toga sam ja rekla - ne, ja nisam pijana, ja imam multiplusklerozu. I da! Nije lako kad si javna osoba. Nekad za to imam snage”, priznala je.

Anđa je nedavno bila u Meksiku, u Americi, Brazilu, u većem dijelu Europe - Španjolskoj, Njemačkoj, ali malo prije je izjavila da non-stop pada. Kako joj to uspijeva?

“Da, i to sve u zadnjih pet godina. Ja padam i vani. Znaš što je slatko? Recimo u New Yorku kad padneš, okruži te jako puno ljudi i oni pitaju: “Je li vam ok gospođo, da vam pružim ruku, da vam pomognem ustati”, a ovdje padnem - ujjj, dižete odmah petero ljudi, i još te špotaju: “Što radiš, skoro mi je srce puklo, prepala si me”, ispričala je.

Snaga Anđine volje je golema, i to je poruka za kraj, za sve one koji se bore s istim problemom s kojim se i ona bori.

“Da! Kada imaš namjeru, pa makar to izgledalo potpuno nemoguće, vjerujete mi ljudi, ja ne bih mogla ovoliko riječi izgovoriti u jednom dahu, ja sam imala namjeru. Ja sam dobro, ja sam dobro. Ja sam isto zavaravala i govorila. Pitali su me: “Kako si Anđo”, a ja ne vidim, povraća mi se, padam - odlično, svakim danom sam sve bolje. To je bila moja namjera", poručila je Anđa.

No zaključak je da nema predaje.

“Ne, nema predaje. I uostalom, ne moraš biti savršen. Ja sam to tek nedavno prihvatila. Nema veze ako ovako hodam. Kad primim pomoć od drugih ljudi, to znači da samo primam još više oblika ljubavi, i vidim još više koliko je ovaj svijet lijep. Tako da, nemojte se sramiti, nemojte se bojati. It’s OK. Samo smo ljudi, i što onda?!”, zaključila je Anđa.

