Anastasiia Mazur svojim je nastupom sve ostavila u šoku, a kada pogledate video bit će vam jasno zbog čega joj je Šuput poručila da nije ljudsko biće.

Anastasiia Mazur akrobacije vježba tri sata dnevno, a ono što je pokazala na pozornici "Supertalenta" mnoge je ostavilo bez daha. Ova 30-godišnja djevojka iz Ukrajine inače živi u Francuskoj, a Igor Mešin ju je najavio upravo onako kako spada - kao djevojku s posebnom sposobnošću!

"S 15 godina sam krenula na Cirkusku Opčinsku Akademiju u Kijevu. Bila sam četiri godine na toj Akademiji, a zatim sam počela raditi diljem svijeta. Intuitivno sam uvijek osjećala i sanjala o tome da sam na pozornici kad bih gledala cirkusku predstavu još od malih nogu. To je bio moj san koji se ostvario. Moja me obitelj uvijek podupirala i nikada nisu rekli ništa protiv toga. No, iz moje obitelji nitko se nije ovime bavio, samo ja. Ja doista živim ovim životom i veseli me osjećati da dijelim svoju umjetnost s publikom koja to voli. To me naravno usrećuje", poručila je Anastasiia uoči nastupa.

"Ti nisi ljudsko biće, znaš to, to nije normalno, boli me kad gledam, bojala sam se da ćeš pasti, fantastično", rekla je Maja nakon njezina nastupa. "Apsolutno nevjerojatno", zaključio je Janko, a Davor joj je poručio kako je uživao gledati to što je predstavila žiriju. "Zastrašujuće je to što smo vidjeli, ali je i nevjerojatno", rekla je Martina.

Svoje akrobacije redovito objavljuje i na YouTubeu, a gdje god se pojavi ostavi sve u čudu svojim sposobnostima.