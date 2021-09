Ana Zaninović i Duje Đapić vjenčali su se 2017. godine i zajedno imaju sinčića Tomu, a od veljače ove godine žive odvojeno.

Bivša tekvandoašica Ana Zaninović otkrila je da ona i njezin suprug, splitski poduzetnik Duje Đapić, više ne žive zajedno.

"Još nismo službeno razvedeni, no ne živimo zajedno od veljače. U pitanju nije treća osoba, jednostavno smo shvatili da nismo jedno za drugo", izjavila je Ana za časopis Gloria.

Do kraj braka došlo je zbog nepomirljivih razlika, a za to su do sada su znali samo njihovi najbliži.

"Najteži period je iza mene i sada sam spremna krenuti dalje. Brak je za mene svetinja i uistinu sam napravila sve u svojoj moći da obitelj održim na okupu. Ali nije išlo", ispričala je Ana koja će sa suprugom nakon razvoda ostati u korektnom odnosima zbog njihova sina.

Ana i Duje upoznali su se u jednoj teretani u Splitu. Vjenčali su se 2017., nakon pet godina veze, a iste godine dobili su sina Tomu koji sada živi s mamom.