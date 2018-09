U petak navečer u Lisinskom se održala humanitarna izvedba predstave “Duet za jednog”, u kojoj glavnu ulogu igra glumica Ana Vilenica, koja kroz svoj rad nastoji pomoći osobama oboljelim od multiple skleroze.

Čini se da je sve više ima, ali i da se o njoj sve više priča. Za ovaj drugi dio zaslužna je i glumica Ana Vilenica kojoj su multipla skleroza (MS) i priče oboljelih postale bitan dio života.

Prvo se prije nekoliko godina na setu dogodio slučajni susret sa ženom koja je s Anom podijelila svoju priču o životu s MS-om, a onda je u Anine ruke došao tekst Toma Kempinskog, Duet za jednog, drama ispirirana stvarnom životnom pričom renomirane čelistice Jacqueline Du Pre koja je zbog MS-a s 28 godina morala prestati svirati.

Više puta Ana je ispričala kako je tekst čitala putujući iz Zagreba za Rijeku i da se usred busa rasplakala, a onda donijela odluku da će ga napraviti za svoju dušu.

Od tog trenutka prošlo je nekoliko godina, a u siječnju ove godine prvi put je izašla na pozornicu kao violinistica Stephanie Abrahams koja posjećuje psihijatra zbog depresije koju joj je izazvala multipla skleroza, zbog koje se više ne može baviti onim što najviše voli.

Predstava koju je Ana Vilenica postavila s redateljicom Ivom Srnec

U petak navečer Ana je još jednom odigrala glavu ulogu u predstavi "Duet za jednog" povodom skorašnjeg Nacionalnog dana oboljelih od mulitple skleroze i sklopu humanitarne akcije “Učinimo nevidljivo vidljivim” koja će trajati do kraja listopada, a prikupljena sredstva namijenjena su kupnji ortopedskih pomagala za poboljšanje mobilnosti i kvalitete života osoba s tjelesnim invaliditetom.

U radu na prestavi Ani su savjetima pomagale osobe koje boluju od MS-a.

"Ono što sam ja vidjela, tko god je dobar u glavi, dobar je i u tijelu. To je nevjerojatno", priča Ana koja je u život odlučila pustiti tešku teme i cijela priča davno je prerasla predstavu. Između ostalog Ana radi i na dokumentarcu u kojem glavne uloge imaju oboljeli, a u cijeloj priči nisu izostali ni pozitivni učinci.

"Nikad ne znam kakav učinak ima ono što radim, ali meni kaže moj Edi, moj nemuž, ja nikad nisam vidio da se toliko piše o multiploj sklerozi kao otkad si ti napravila predstavu. I ja sam jako sretna zbog toga, meni je drago da se to čuje. Tako se dogodilo da moj lik ima multiplu i ja sam krenula tim putem, ali mislim da se o svemu treba razgovarati, a meni se čini da se o multiploj sad puno više govori nego prije", priča Ana i nastavlja:

"Ja toliko puta dajem intevjue na foru gdje sam bila sa sinom i jesmo li suprug i ja išli na godišnji, a onda sam se mislila ako već imam neki medijski prostor ajmo ga iskoristiti za pravu stvar. I ok, ja sad govorim o toj multiploj. Ja jesam laik i ja mogu govoriti samo na osnovu iskustava i susreta s ljudima, ali i to mi je svakako super. Mislim da ne pričam bezveze", kaže Ana, koja priznaje da je ova cijela situacija utjecala i na nju osobno.

"Ja sam kroz to upoznala jako krasne ljude. Neki od njih imaju izuzetno zdrav pogled na život, a ja sam sama prolazila kroz neki period u kojem nisam bila zadovoljna, imala sam neke strahove, anskioznosti i u biti kopala sam po sebi i došla do nekih stvari do kojih sam vidjela da su i oni došli. I to mi je bilo genijalno", iskrena je Ana koja zna da ona nema problem kao i osobe s kojima je provodila vrijeme, ali ima slične emocije.

"To je nekakvo najveće bogatstvo koje je izašlo iz ovoga. Rad na unutarnjoj snazi, na samom sebi. I da to raste u tebi i da ti da snage za život na način kako ga ti želiš živjeti. Mnogi od njih su mi odgovarajući na pitanje što si primijenio rekli 'stavio sam sebe na prvo mjesto' i to je to, i nešto što svi moraju. Ali smo odgajani da ako si sebi na prvom mjestu da je to znak sebičnosti, uvijek je oko tog neka negativna konotacija, ako misliš na sebe ne valjaš. Ali ja sam naučila da biti sebičan nije isto što voljeti sebe. Ako si ti dobro, onda će i tvoj muž, tvoje dijete biti dobro. I u biti to voljenje sebe, učiti kako voljeti sebe, to sam u jednom segmentu naučila kroz komunikaciju s tim ljudima", kaže Ana koja će cijeli listopad pokušavati podsjećati ljude da humanitarna akcija još traje jer želi ostvariti zacrtani cilj. A ne manjka joj ni planova za budućnost.

"’Duet za jednog’ igra i dalje. A dokumentarac ću isto nastaviti raditi, i ono što je super, kad mi ‘Duet’ i ta priča završi meni je to kao nekakav krug završen. I onda ću raditi nove stvari. Imam milijun ideja i sljedeće godine se bacam na nove stvari", zaključuje Ana.