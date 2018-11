Ana Vilenica otkrila je da postoji mogućnost da preseli iz Zagreba.

Jedna od naših najzaposlenijih glumica, Ana Vilenica, trenutno radi na predstavi Orašar i mišiji kralj, u režiji Paola Tišljarića. Riječ je o predstavi koja će se premijerno izvesti 30. listopada u kazalištu Trešnja.

Ana ima puno obaveza, a zbog nekoliko razloga intenzivno razmišlja kako bi napustila glavni grad Hrvatske i vratila se u svoj rodni grad jer kako kaže majčinstvo joj je najvažnija uloga i jako ju je promijenila.

''Nekako me je centriralo i natjeralo da više promišljam svoje postupke. Želim biti primjer svome djetetu. Ovaj posao nije bas najidealniji za majčinstvo. Radi se u ,kako ja to volim reci 'ne-doba', nema rutine, ali ja se snalazim koliko god mogu. Moj partner Edi je moja stopostotna podrška u tome i bez njega ne bih ništa stigla napraviti. Voljela bih imati još jedno dijete. Voljela bih da Duje ima još nekoga bliskog na ovome svijetu. Nedostaje mi more. Opet more i more. Mir. Zrak. Prijatelji. Roditelji. Rijeku posjećujem sve rjeđe, ali ne isključujem mogućnost da se jednom njoj vratim'', kazala je Ana Vilenica za Story.