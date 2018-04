Nisu baš svi prezadovoljni transformacijom Ane Vilenice. Dok su je publika, žiri i kolege nahvalili, sin Dujam imao je nešto drugačiji komentar!

Pobjednica četvrte epizode showa "Tvoje lice zvuči poznato" postala je Ana Vilenica. Maestralno je izvela hit "Smells Like Teen Spirit" grupe Nirvana. Utjelovila je Kurta Cobaina, a sjajnim rokerskim nastupom i transformacijom u legendarnog buntovnika osvojila je glasove žirija, ali i svojih kolega.

Vilenica je za DNEVNIK.hr otkrila da je već dobila jako puno poruka i čestitki, no nisu baš svi bili oduševljeni njezinom transformacijom. Naime, njezin sin Dujam imao je zanimljivu opasku. "Moj sin nije mogao ići spavati dok nije pogledao mamin nastup! Nastupom je bio jako zadovoljan, no nije mu se svidjela moja transformacija pa mi je rekao: Mama, skoro sam počeo povraćati kad sam te vidio", kroz smijeh priča Vilenica. Petogodišnji Dujam ipak je navikao na svoju nježnu, krhku i lijepu mamu!

"Dobila sam jako puno poruka i čestitki, svi pišu da je bilo ekskluzivno i pitaju me imam li i dalje glasnice nakon ovog nastupa! Dobila sam baš puno podrške i to me jako veseli! Svi su jako zadovoljni", zaključuje Vilenica.

Osim na službenoj stranici showa, Tvoje lice zvuči poznato pratite i na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.

Propustili ste emisiju? Pogledajte besplatno na novatv.hr.