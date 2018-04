Ana Vilenica odnijela je pobjedu u četvrtoj epizodi showa "Tvoje lice zvuči poznato". Evo što nam je otkrila o transformacijama, ali i sebi!

U transformacijama itekako uživa, a to nam je potvrdila i u razgovor za Showbuzz.

"Kad staviš tu masku, ti jesi taj čovjek jer je to toliko nevjerojatno. Ja uživam najviše u trenutku kad me otkriju. Stavljaju ti neke silikone, izgledaš si kao punoglavac, lagano šutim, nemam povjerenja, i tako oni to lagano truckaju, pričamo mi, stavljaju se te dlakice, ta perika, i onda kad se okreneš - meni je to super", priča Vilenica o procesu transformacije.

Pobjedu joj je donijela transformacija u Kurta Cobaina, a kaže da je Nirvanu itekako slušala. "Točno se sjećam dana kad sam vidjela taj spot. Išla sam treći razred srednje škole, MTV je tad friško ušao u Hrvatsku i sjećam se kad sam pogledala da sam stala, meni je to bilo super. Nisam neki slušač muzike u smislu da sam slušala sve njihove albume, ali neke pjesme sam jako voljela i bio je to dio mog odrastanja u Rijeci".

Prisjetila se i faze kada je smršavjela čak devet kilograma. "Meni su se dvije stvari dogodile kad sam počela živjeti sama. Kad sam otišla iz Rijeke, bila sam mršavica, i sad sam opet, trebam se malo udebljati. Prva stvar koja mi se dogodila je psihološka glad - kad sam išla u Sarajevo, mislila sam da ću stalno biti gladna. Pitala sam se hoću li preživjeti. U Engleskoj sam se jedno vrijeme udebljala, nije mi bilo jasno od čega. Jela sam te neke njihove salate, ništa, ja sam se od tog debljala. Ne znam što stavljaju u hranu. Ti tamo moraš platiti "organic". Tamo sam to prvi put čula. Kako smo dozvolili da nam netko proda "pod bubrege".

Ana nam je odgovorila i na par brzopoteznih pitanja pa nam je otkrila da više voli Rijeku od Zagreba, Tutića od Huljića i Renea od Igora. Prvi honorar iznosio joj je pet tisuća maraka za dokudramu.

"Kad sam utučena, jedem čokoladu", rekla je Vilenica. Otkrila je i da je prvi spoj imala u parkiću, a prvi poljubac pamti kao nešto Wow. Neostvarena želja joj je snimiti film u vlastitoj produkciji. Nema omiljeni narodnjak jer ih zaista, kaže, mrzi! A životni moto joj je: "Vjeruj u sebe".

