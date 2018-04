U nedjelju nas očekuje peta epizoda showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', ali i nove transformacije ekipe koja će vas oboriti s nogu.

Pobjednica prošlotjedne emisije ''Tvoje lice zvuči poznato'', Ana Vilenica, ovaj tjedan ima nešto potpuno različito od zadnje transformacije.

Iz tenisica Kurta Cobaina uskočit će u visoke pete kao Lana Jurčević i otpjevati njezin prošlogodišnji hit "Kim Kardashian".

„Očekivanja su da se nasmijem iznutra na cijeli nastup, da bude zabavno i smiješno“, bezbrižno će Ana o ovotjednom zadatku. ''Moram samo vježbati poziranje. Nije tako težak zadatak ovaj put“, kaže o zahtjevnosti transformacije. ''Jedva čekam!“ zadovoljno ističe Ana.

Davor Dretar Drele u prethodnim je epizodama zabavno-glazbenog showa ''Tvoje lice zvuči poznato" pokazao svoj potencijal, do suza nasmijavši publiku i žiri. Ove nedjelje Dreleta ćemo gledati kao glazbenu ikonu Cher s pjesmom ''Love Song''. ''Sredovječna, jaka i dominantna žena nešto je što će me očigledno pratiti kroz cijelu sezonu“, osvrnuo se na svoje sudjelovanje u showu. ''Ustvari sam jako zadovoljan, ja sam Cher, nabrijan sam skroz“, izjavio je Drele samouvjereno. Ova transformacija posebno ga veseli zbog kostima:

''Kad me dobro stisnu steznikom, izgledat ću kao da imam između 36 i 39 i pol kilograma“, a duhovito zaključuje glavni problem u ovotjednoj transformaciji: ''Imam dva rebra više od Cher.''

Talentirani Damir Poljičak prošloga tjedna bio je Mariah Carey, a ovoga puta očekuje ga nešto posve drugačije. Ove će nedjelje Damir postati legendarni Joe Cocker, a pjevat će njegovu pjesmu "Unchain my heart". "Nekako si mislim da se ja i gljiva sve bolje i bolje počinjemo razumjeti", zadovoljno komentira Damir ovotjedni zadatak i dodaje: ''Drago mi je da nije žena, da je jedan muškarac u pitanju." Ne krije ni oduševljenje time što će utjeloviti upravo ovu legendu: ''On je fantastičan i divan, a ovo mi je najglumačkiji zadatak do sada." Unatoč svemu, u takve glazbene legende zaista se teško transformirati, a toga je svjestan i Damir: ''Najteže će biti ne pretjerati u pokretima, moramo naći jedan dobar balans."

U ovotjednoj emisiji Maja Bajamić na pozornici će utjeloviti legendarnog Jasmina Stavrosa, a izvest će njegov klasik "Dao bih sto Amerika"

Amel Ćurić ovoga će tjedna biti J Balvin, a Katarina Baban na jedan će dan postati Mladen Bodalec iz Prljavog kazališta. Jednu od popularnih članica grupe Spice Girls na pozornici će utjeloviti Matko Knešaurek, dok će Paola Bekić Valić u pratnji male Tare Roki ovoga puta postati Taylor Swift.

