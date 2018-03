Ana Ivanović i Bastian Schweinsteiger postali su roditelji.

Slavna tenisačica Ana Ivanović i njezin partner Bastian Schweinsteiger ovih će dana itekako slaviti. Naime, Ana i Bastian su postali roditelji dječaka.

Špekuliralo se kako će se sin zvati Stefan ili Marko, no par se navodno odlučio za ime Luka.

Ana je rodila u Chicagu, gdje par živi budući da Schweinsteiger tamo igra za lokalni klub Chicago Fire. Anin suprug prisustvovao je porodu, kako prenose srpski meidji.

Ana i Bastian vjenčali su se 2016. u Veneciji.



You guys. Ana Ivanovic is a mom. It’s a boy.



Congrats, @AnaIvanovic and @BSchweinsteiger