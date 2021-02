Ana Ivanović je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj nosi usku bijelu haljinu s prorezom i oduševila obožavatelje diljem svijeta.

Bivša srpska tenisačica Ana Ivanović oduševila je svoje mnogobrojne pratitelje na Instagramu fotografijom na kojom pozira u elegantnom izdanju.

Prisjetila se svojeg putovanja u Maroko gdje je bila 2019. godine sa svojim suprugom Bastianom Schweinsteigerom, a na fotki koju je podijelila pozirala je u uskoj bijeloj haljini bez naramenica i s visokim prorezom koji je otkrio njene vitke noge.

"Doslovno brojim dane dok povratka u 'staro normalno'. Dotad bismo se trebali prisjećati i biti zahvalni na predivnim noćima poput ove", napisala je Ana pored objave.

"Wow, tako si lijepa Ana", "Ljepotice, obožavam te", "Prekrasna slika i prekrasna žena", "Divna si", samo su neki od stotine komplimenata koje su joj uputili obožavatelji iz cijelog svijeta, a fotka broji i preko 50 tisuća lajkova.

Inače, Ana je svoju blistavu tenisku karijeru završila 2016. godine, ali i dalje redovito vježba te je vrlo aktivna što se svakako vidi na njezinoj liniji.

Iste se godine vjenčala za njemačkog nogometaša zbog kojeg je dvije godine ranije punila je medijske stupce jer je on navodno zbog nje ostavio svoju dotadašnju zaručnicu Saru Brander.

"Na početku su Bastian i Ana bili samo dobri prijatelji, a Ana sada ne prestaje pričati o njemu", izvještavali su tada njemački mediji. Secirali su Anu u najsitnije detalje i uspoređivali je sa Sarom, boju njihove kose, horoskop, koje strane jezike govore, koliko su školovane, koliko zarađuju, a čak su i zaključili kako Ana ima 16 kilograma više nego Sarah.

No sve to nije poljuljalo Aninu i Bastianovu ljubav, a danas su dogurali do titule jednog od omiljenih parova. Često objavljuju fotografije sa sinovima Lukom i Leonom na društvenim mrežama i pokazuju koliko su sretna obitelj.