Kad ti japanka uništi koncept umjetničke fotografije... 😁🤷‍♀️ Bar se vidi da radim leđa. P. S. Imam gornji dio kupaćeg. Samo sunčam leđa. 🤷‍♀️ KALIGULA /BRITANIK premijera 10.08. GALERIJA MEŠTROVIĆ SPLITSKO LJETO 2019. #fitmom #relax #odmaranjeglaveprijeprobe