I dok Srbiju tek čekaju politički izbori, izbor pjesme za Euroviziju su obavili. Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac Anu Đurić Konstraktu intervjuirala je tijekom priprema za Eurosong. Evo što kaže o velikom uspjehu pjesme, ali i o kosi Meghan Markle.

Ana Đurić Konstrakta priznaje kako ju je ovaj medijski interes za njenu pjesmu iznenadio, a otkrila je i što misli o milijunskim pregledama videa.

"Pa dobro nekako je veliki, a brojati nisam ni počela, bilo mi je jasno na početku kuda će to voditi. Tako da ja zapravo ne gledam, povremeno mi jave prijatelji, kao pet, šest, deset", otkrila je Konstrakta, a dodala je i da joj to godi.

"Sviđa mi se to što se pjesma nekako raspršila na sve strane. Kako u Srbiji tako i okolo sve više, tako da to je lijepo iskreno, da su ljudi prepoznali temu i tu univerzalnu temu, to mi se sviđa, zadovoljna sam", priznala je.



Pjesma je svakako drugačija, nije uobičajena Eurosong pjesma, koja je glavna poruka?

"Pa nema glavne poruke, pjesma je slojevita, nešto u što ne volim ulaziti i objašnjavati. Stvarno ima sto tema i svatko pronađe nešto što njemu negdje paše, a ono što ostaje na kraju je da zveči i što ćemo sad", pojasnila je.

Misli li da će ta poruka doprijeti i do ljudi koji ne žive na ovim našim prostorima?

"Pa sudeći po reakcijama koje stoje na Youtubeu, ide neka malo zabuna na početku, ali mislim da pjesma uvuče, postane jasna ta repeticija, postoji linija teksta, pokušat ćemo to na Euroviziji da iskomuniciramo, pitanje je teksta", kaže Konstrakta.

Kaže da je o zdravlju i zdravlju sustava, kakva je slika sustava?

"Potreban je napor da postoji veća briga svih za sve. Više solidarnosti i brige za duge", zaključila je umjetnica.

Konstrakta je otkrila i koji su joj sljedeći planovi, ali i je li otkrila koja je tajna kose Meghan Markle.

"Priprema za Euroviziju, a tajna je šampon, voda, četka, to je to", poručila je.

