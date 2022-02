Ana Brnabić je u emisiji "AmiG Show" prvi put u javnosti progovorila o vezi s partnericom Milicom Đurić i njihovu trogodišnjem sinčiću Igoru.

Premijerka Srbije Ana Brnabić gostovala je srpskoj showbizz emisiji "AmiG Show", gdje je prvi put u javnosti progovorila o svojem privatnom životu.

Brnabić je otkrila detalje o vezi s partnericom Milicom Đurić, a raspričala se i o njihovu trogodišnjem sinčiću Igoru.

"Neku večer sam došla poslije svih sastanaka kući. Kako samo uvečer smije gledati crtane filmove, gledali smo njegov omiljeni crtić 'Veseli zečići', stalno ga gledamo. Ima ta epizoda u kojoj se oni igraju i jedan mali ostalima smeta s trubom. Meni je to sve u što se puše truba, a on se okrenuo i rekao: 'To je rog.' Otišla sam na Google i stvarno je bio rog. Rekla sam mu da je pametan, a on se okrenuo prema meni i rekao: 'Kako si zamijenila trubu s rogom?'", ispričala je ponosna majka te je naglasila i kako njezin sin zna sve instrumente, voli klasičnu glazbu i jako je pametan.

Otkrila je i tko je stroži roditelj.

"Nisam ja, Milica je. Ja nisam stroga, ali dobro je da netko drži disciplinu", kazala je premijerka.

Priznala je i da joj partnerica kupuje svu odjeću.

"Ja ne znam brendove, marke. Meni Milica sve kupuje. Zaista ne znam", otkrila je.

U emisiji je pokazala i privatne obiteljske fotografije s majkom i bratom.

"U odličnim sam odnosima sa bratom, stvarno. Između nas je razlika samo 15 mjeseci, oduvijek smo bliski", kazala je Brnabić.

Ana je prva žena u Srbiji na poziciji premijerke i deklarirana je lezbijka. Sa samozatajnom Milicom u vezi je 12 godina, ali ne voli eksponirati svoju obitelj u medijima i rijetko se zajedno pojavljuju u javnosti.

Milica inače radi u Centru za radiologiju i magnetsku rezonancu u Kliničkom centru Srbije i od obitelji nikada nije krila vezu s premijerkom.

Par je 2018. godine odlučio imati dijete, zbog čega se Milica podvrgnula umjetnoj oplodnji. A kako nikada nisu ozakonile svoju vezu jer u Srbiji još ne postoji zakon o istospolnim brakovima, Brnabić ne može biti ni zakonska skrbnica svojem sinu.

Raščupanog i zapuštenog slavnog glumca jedva smo prepoznali, no njegovoj lijepoj djevojci zgodan je i ovakav! +16

Zovu je hrvatskom Kim Kardashian, a jedna je od naših najuspješnijih influencerica: "Dovoljno sam se dokazala i želim izaći iz nečije sjene" +26