Ana Brnabić je na manifestaciji "Europride 2022" govorila o pravima LGBT zajednice u Srbiji te je priznala da ih nemaju puno, a dotakle se i svojeg bračnog statusa.

Premijerka Srbije Ana Brnabić održala je govor na konferenciji o ljudskim pravima u okviru manifestacije "Europride 2022" u Domu omladine u Beogradu.

Tamo ju je više desetina LGBT aktivista dočekalo zvižducima.

"Mislim da je dobro da razgovaramo i ne mislim da je ovo dijalog i vjerojatno sam jedina osoba koja je diskriminirana od obje zajednice i prva političarka u ovoj zemlji i regiji koja se nije uplašila i nije me bilo sram biti LGBT. Ovo je moja borba", poručila je premijerka, a popratili su je uzvici aktivista: "Hoćemo Pride!, Hoćemo ljudska prava!" piše Nova.rs.

"Dajem sve od sebe, ja sam povećala vidljivost zajednice i ako se bar jedna osoba osjeća bolje. Ja pomičem granice za barem jedan metar, učinite i vi isto i svima će biti isto, prestanite kritizirati. Ja sam sebi dala nijedno drugo pravo od onog što i vi imate i to nije mnogo prava, slažem se. Ja se nisam udala", poručila je Brnabić koja je već 12 godina u vezi s Milicom Đurić i zajedno imaju sina Igora. No svoju vezu nisu ozakonile jer u Srbiji još ne postoji zakon o istospolnim brakovima, a samim tim Brnabić ne može biti ni zakonska skrbnica svojem sinu.

Brnabić ne priča često o svojem privatnom životu, no ranije ove godine je u emisiji "AmiG Show" prvi put u javnosti progovorila o partnerici i sinu.

"Neku večer sam došla poslije svih sastanaka kući. Kako samo uvečer smije gledati crtane filmove, gledali smo njegov omiljeni crtić 'Veseli zečići', stalno ga gledamo. Ima ta epizoda u kojoj se oni igraju i jedan mali ostalima smeta s trubom. Meni je to sve u što se puše truba, a on se okrenuo i rekao: 'To je rog.' Otišla sam na Google i stvarno je bio rog. Rekla sam mu da je pametan, a on se okrenuo prema meni i rekao: 'Kako si zamijenila trubu s rogom?'", ispričala je ponosna majka te je naglasila i kako njezin sin zna sve instrumente, voli klasičnu glazbu i jako je pametan.

Otkrila je i tko je stroži roditelj.

"Nisam ja, Milica je. Ja nisam stroga, ali dobro je da netko drži disciplinu", kazala je premijerka, a priznala je i da joj partnerica kupuje svu odjeću.

Inače, Ana je prva žena u Srbiji na poziciji premijerke, a njezina partnerica Milica radi u Centru za radiologiju i magnetsku rezonancu u Kliničkom centru Srbije.

