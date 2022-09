Ana Brnabić na Instagramu se javila iz Londona gdje je otputovala povodom sprovoda kraljice Elizabete II., a pozirala je s partnericom Milicom Đurić.

Sprovod kraljice Elizabete II. okupio je u Londonu čelnike zemalja iz cijelog svijeta, uključujući i predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, dok je iz Srbije stigla premijerka Ana Brnabić.

Brnabić se iz Londona javila na svojem Instagramu gdje je objavila fotografiju na kojoj pozira s partnericom Milicom Đurić. Obje su bile u crnini, a Ana je odabrala odijelo, dok je Milica nosila haljinu i šešir.

"Upisala sam se u knjigu žalosti u domu Lancaster povodom smrti kraljice Elizabete II. Svijet je izgubio velikog lidera, ličnost koja je bila oličenje tradicije i patriotizma. Srbija i čitav svijet pamtit će Njezino Veličanstvo kao jednu od najznačajnijih figura u modernoj povijesti", napisala je Brnabić u opisu fotke.

Premijerku i njezinu partnericu rijetko imamo priliku vidjeti zajedno, iako su već 12 godina u vezi i zajedno imaju sina Igora. No, svoju vezu nisu mogle ozakoniti jer u Srbiji još ne postoji zakon o istospolnim brakovima, a samim tim Brnabić ne može biti ni zakonska skrbnica svojem sinu.

Brnabić je ranije ove godine u emisiji "AmiG Show" prvi put u javnosti progovorila o partnerici i sinu.

"Neku večer sam došla poslije svih sastanaka kući. Kako samo uvečer smije gledati crtane filmove, gledali smo njegov omiljeni crtić 'Veseli zečići', stalno ga gledamo. Ima ta epizoda u kojoj se oni igraju i jedan mali ostalima smeta s trubom. Meni je to sve u što se puše truba, a on se okrenuo i rekao: 'To je rog.' Otišla sam na Google i stvarno je bio rog. Rekla sam mu da je pametan, a on se okrenuo prema meni i rekao: 'Kako si zamijenila trubu s rogom?'", ispričala je ponosna majka te je naglasila i kako njezin sin zna sve instrumente, voli klasičnu glazbu i jako je pametan.

Tom prilikom je otkrila i tko je stroži roditelj.

"Nisam ja, Milica je. Ja nisam stroga, ali dobro je da netko drži disciplinu", kazala je premijerka, a priznala je i da joj partnerica kupuje svu odjeću.

Inače, Ana je prva žena u Srbiji na poziciji premijerke, a njezina partnerica Milica radi u Centru za radiologiju i magnetsku rezonancu u Kliničkom centru Srbije.

Kamere zabilježile zanimljiv trenutak između princeze Charlotte i princa Georgea, pogledajte snimku koja je postala hit! +26

Tko će naslijediti kraljičin skupocjeni nakit? Kolekcija se sastoji od brojnih dragulja, dijamanata i bisera: ''Postoji hijerarhija'' +29