Pjevačica Ana Bebić, iako jako sretna, požalila se na poteškoće kroz koje prolazi dok je u drugom stanju.

Lijepa Ana Bebić, pjevačica iz Metkovića koja se proslavila u showu Operacija Triumf, uživa ali i prolazi kroz teško razdoblje tijekom trudnoće.

Ana je u braku s IT stručnjakom Ivanom Đolićem i živi u Beogradu gdje gradi svoju pjevačku karijeru, a dok iščekuju bebu, Ana sve emotivno doživljava.

"Zaista jest drugo stanje. Nekad mi bude žao što uopće nisam psihički bila pripremljena na to. Ljudi kažu da je to blagoslovljeno stanje i da uživate u tome, a onda na kraju shvatiš da ne možeš hodati, da te boli, da ne možeš jesti. Nitko vas u suštini ne pripremi do kraja na to. Potrebno je da se pripremite i psihički i fizički na ta tri mjeseca mučnine, ali sada sam super", kazala je Ana za Kurir.

Ana dio vremena provede u školi. Naime ide na predavanja u školu roditeljstva. Još uvijek ne žele otkrivati spol djeteta, a najviše je straše ljude koji joj prepričavaju kako izgleda porođaj.

"Ne mogu reći da mijenjam raspoloženje u sekundi, ali puno plačem. Plačem za svaku glupost. Inače sam emotivna, a posebno sada. Muž se vrati sa posla, ja mu kažem: 'Danas sam ti plakala', a on odgovori: 'U redu, što ima novo?' Tako da, on je oguglao, ne trza više. Valjda to tako ide. Taman ću se lijepo isplakati, da presušim kanale i da budem mirna kasnije", otkrila je trudnica.

A post shared by Ana Đolić (@anabebic_) on Dec 28, 2017 at 11:30pm PST