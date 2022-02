Josh Neuman (22) poginuo je u avionskoj nesreći na Islandu, a njegovi roditelji na Instagramu su objavili okolnosti nesreće.

Američki influencer, youtuber, skateboarder i režiser Josh Neuman (22) poginuo je u zrakoplovnoj nesreći na Islandu skupa s još troje ljudi. CNN javlja kako je Neuman turistički došao na Island, a iskoristio je priliku kako bi ondje snimio reklamu. Avion u kojem se vozio s još troje ljudi nestao je 3. veljače, a tamošnje vlasti krhotine su pronašle u jezeru Thingvallavatn blizu Reykjavika.

"Ostaci četvero ljudi pronađeni su u jezeru na dubini od oko 37 metara", stoji u službenom priopćenju islandske policije.

Neuman je na YouTubeu imao više od milijun pretplatnika, a njegova obitelj je na Instagramu objavila tužne vijesti. "Svim Joshevim pratiteljima veliko hvala. Svatko od vas puno mu je značio", stoji u objavi.

"Čitav svijet žaluje s nama u ovim teškim trenucima, a želimo potvrditi da je naš sin Josh iznenada otišao. Josh predstavlja stranu čovječanstva kojoj svi težimo. U svojoj potrazi za avanturom i žeđi za kreativnošću istinski je utjecao na sve koji su ga znali. Vjerovao je u ovaj svijet i znao je da samo jedna osoba sve može promijeniti. I to je napravio. U svoje 22 godine na Zemlji nije samo živio, on je bio život. Često je govorio o ostvarenju svojih snova i prilikama koje je želio imati, a radio je upravo to - slijedio je svoje snove", stoji u priopćenju njegove obitelji.

Dodali su kako je preminuo radeći ono što istinski voli. Njegovi prijatelji i obožavatelji u šoku se opraštaju od popularnog influencera.

