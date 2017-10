Američki reper Nelly uhićen je zbog optužbi za silovanje.

Reper Nelly ustrajao je na tvrdnjama o svojoj nevinosti nakon što je uhićen zbog optužbi da je nekoliko sati nakon koncerta silovao ženu u autobusu kojim je išao na turneju.

"Potpuno sam nevin", napisao je reper Nelly u subotu na Twitteru. "Uvjeren sam da će, kad se prouče činjenice, biti jasno da sam žrtva lažnih optužbi". "Iskoristit ću sve pravne mogućnosti da odgovorim na tu klevetu".

On je priveden pod optužbom za silovanje u subotu u Auburnu u sjeverozapadnoj državi Washington nakon što je žena nazvala hitnu službu i kazala da ju je silovao u autobusu. Policija ga je kasnije pustila. (Hina)

To be absolutely clear. I have not been charged with a crime therefore no bail was required. I was released , pending further investigation.