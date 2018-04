Amel Ćurić u sretnom je braku, a par sada očekuje bebu.

Amel Ćurić uskoro će postati tata. Mladi glazebnik objavom na društvenim mrežama sve je izennadio jer ranije s tom vijesti nije želio izlaziti u javnost. Detalje o dolasku skore prinove u obitelj otkrio je za Showbuzz.hr.



''Više sam nego uzbuđen. Dosad smo tajili da je Jelena trudna jer smo htjeli sve sačuvati za sebe dok ne prođe prvi dio trudnoće. Sada je sve ok, a i trbuh je toliki da se više ne može skrivati (smijeh). Hvala Bogu na svemu, presretan sam. Čudan je to neki osjećaj, a malo me hvata i panika. Sada o svemu razmišljam, kako i što će sve biti… E da, bit će muško, ali ime vam nećemo otkriti. To čuvamo do samog kraja. Ma ja sam vam u takvom čudnom stanju da imam osjećaj kao da sam ja trudan. Pucaju me hormoni, malo sam sretan, a malo nervozan (smijeh), otkrio nam je Amel Ćurić.

Njegova supruga Jelena broji već šesti mjesec pa se tako prinova u obitelji očekuje početkom ljeta.

''Uživam u trudnoći. U svakom trenutku uživam. Nikad se nisam osjećala bolje. Sve prve muke su iza mene'', otkrila nam je supruga Jelena.

Simpatični Amel, koji je ujedno i jedan od natjecatelja u aktualnom showu ''Tvoje lice zvuči poznato'', danas cijeli dan prima čestitke od obožavatelja. Par se vjenčao u rujnu prošle godine.