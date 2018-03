Bosanski glazbenik Amel Ćurić, kojeg trenutno gledamo u showu "Tvoje lice zvuči poznato", u velikom intervjuu za Showbuzz progovorio je o supruzi Jeleni, obitelji, neostvarenim željama i najvećem strahu koji ga čini boljim čovjekom.

Sjajni Amel Ćurić došao je do svoje prve pobjede u showu "Tvoje lice zvuči poznato". Na tron je zasjeo zahvaljujući izvanrednoj transformaciji u divu Josipu Lisac koja je oduševila žiri, ostale kandidate showa, ali i publiku.

Za Amela je Josipa bila poseban izazov jer mu je to bila prva transformacija u ženu. "Moram priznati da nisam očekivao pobjedu u ovoj emisiji. Prvi put sam stao na štikle i samim time bilo je još i teže, ali, evo, uspio sam to savladati i vokalno, ali i energijom kojom sam ušao u lik", govori Amel za Showbuzz.

Obožavateljice i dalje luduju

Iako je danas sretno oženjen, obožavateljice ga i dalje opsjedaju. "Naravno da se javljaju, šalju poruke i zaustavljaju na ulici. Tako je bilo tijekom prijašnjih showova u kojima sam sudjelovao, a tako je i sada", priznaje Ćurić. A opsjedaju ga i preko društvenih mreža. "Ranije sam im često odgovarao i bilo mi je to jako zanimljivo. Jako to volim, ali nažalost nemam više vremena za to", iskreno priznaje Amel.

Ljute ga zlobni komentari

Zbog posla kojim se bavi često je u fokusu komentara na internetu. Što misli njegova publika Amelu je oduvijek bilo najbitnije. Ipak, priznaje da su ga ti komentari ranije nerijetko znali izbaciti iz takta.

"Ima ljudi koji često nisu tvoji fanovi i koji ne vole ono što radiš, a sebi za pravo uzimaju da to komentiraju. Ranije su me takvi komentari ljutili, ali svakako ne treba to sve uzimati zaozbiljno", govori Amel.

No kad je ljubav u pitanju, Amel je itekako ozbiljan. U rujnu prošle godine bosanski glazbenik oženio je dugogodišnju djevojku Jelenu Čabarkapu.

Lijepa Jelena inače je i sama glazbenica, pa Amel ne odbacuje ideju da jednog dana zapjeva i sa suprugom. "Razmišljali smo o suradnji, ali prvo smo htjeli posložiti sve kockice u našim životima. To bi bilo stvarno lijepo da jednog dana i naša djeca gledaju kako im mama i tata zajedno pjevaju", kaže Amel koji sanja o velikoj i sretnoj obitelji.

"Puno sam grešaka napravio"

Na pitanje priželjkuje li prinovu u skorije vrijeme, Amel tek kratko odgovara: "Vidjet ćemo", no osmijeh na njegovu licu otkriva sve. Uloga oca itekako bi ga ispunila, a dok se to ne dogodi, posvećen je karijeri koju marljivo gradi proteklih 15-ak godina. Kad bih se mogao vratiti na početak karijere, priznaje, puno bi toga promijenio.

"Imao sam nekih stvari i grešaka u životu koje nisam trebao napraviti. Bio sam poprilično lijen što se tiče škole, ali i karijere. Zadnjih godina to je na puno boljem nivou. Sad znam kako bih posložio mnoge stvari", ističe pjevač. Danas je puno odvažniji, hrabriji, ali i promišljeniji. A razlog tome leži i u strahu koji ga tjera da bude prvenstveno što bolji čovjek. "Najveći strah imam od boga. Kad god napravim nešto za što smatram da nije u redu, uvijek mislim da će me stići kazna. To me čini boljim čovjekom", zaključuje Amel Ćurić. Više pogledajte u videu Showbuzz.hr-a.