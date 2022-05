Amber Heard svjedočila je na sudu i navela da ju je Johnny Depp seksualno zlostavljao.

Holivudska glumica o kojoj se najviše priča ovih dana, 36-godišnja Amber Heard slomila se na sudu opisujući trenutak kada ju je navodno njezin bivši suprug Johnny Depp seksualno napao staklenom bocom, što je pak glumčev odvjetnički tim nazvao glumačkom izvedbom njezina života.

Napad se prema njezinim riječima dogodio u ožujku 2015. godine u Australiji, točnije u njihovoj unajmljenoj kući u kojoj su živjeli dok je snimao "Pirates of the Caribbean 5". Navodno je to isti incident u kojem je Johnnyju bio odsječen prst, i to nakon što je prema njegovim riječima Amber bacila bocu koja mu ga je odsjekla.

"U nekom trenutku bio je na meni, vrištao da me je**** mrzi, i da sam mu uništila je**** kraljevski život. Držao me za vrat, gledala sam ga u oči i odjednom nisam više ništa vidjela osim tame. Nisam se nikad toliko uplašila u životu. Gledao je u mene. Pokušavala sam doći do njega, na neki mu način reći da sam to ja. Glavom sam udarila o stražnji dio šanka i nisam mogla disati. Sjećam se da sam pokušala ustati da mu kažem da me stvarno ozlijedio jer nisam mogla disati", izjavila je Amber.

Nakon toga je počela nekontrolirano jecati i plakati te ispričala što se dalje događalo, barem ono čega se tvrdi, sjeća.

"Sljedeće čega se sjećam da sam bila na šanku, buljila sam u plavo svjetlo, leđa su mi bila na radnoj ploči. Mislila sam da me udara jer osjetila sam pritisak na stidnoj kosti i osjetila sam kako mu se ruka pomiče. Ne sjećam se što sam rekla, samo se sjećam da sam stvarno bila mirna, da se nisam htjela pomaknuti. Sjećam se da sam gledala po prostoriji, sve te razbijene boce, razbijeno staklo i sjećam se da se nisam htjela pomaknuti jer nisam znao je li razbijena, nisam znao je li boca koju je držao u meni razbijena. Nisam to mogala osjetiti, nisam osjećala bol, nisam osjećala ništa. Ne znam kako je to završilo. Sjećam se samo da sam bila u kupaonici, sjećam se povraćanja, zvuka svog glasa. Izgubila sam kontrolu nad mjehurom, povraćala sam i bilo je krvi na podu", šokantne su i brutalne tvrdnje koje je Amber iznijela pred sudom.

Johnnyjev tim tvrdi da su glumičine priče lažne te da planiraju razotkriti sve njezine laži tijekom unakrsnog ispitivanja.

