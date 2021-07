Amber Heard svojom je najnovijom fotografijom na Instagramu iznenadila mnoge jer je otkrila da je dobila kćer.

Amber Heard (35) posljednjih godina je punila medijske stupce burnom brakorazvodnom parnicom i tužbom njezinog bivšeg muža Johnnyja Deppa (58), a sad je priredila javnosti veliko iznenađenje objavom da je dobila kćer.

Sretnu vijest o prinovi je podijelila na svom Instagram profilu.

"Jako sam uzbuđena što mogu podijeliti ove vijesti s vama. Prije četiri godine odlučila sam imati dijete. Htjela sam to napraviti pod svojim uvjetima. Sada cijenim koliko je radikalno za nas žene razmišljanje na ovaj način o jednom od najfundamentalnijem dijelu naših sudbina. Nadam se da smo došli do te točke kod koje je normalno da ne želimo prsten da bismo imale dječji krevetić. Dio mene želi potvrditi da se moj privatni život ne tiče nikoga, no također shvaćam da me priroda mog posla tjera da preuzmem kontrolu nad tim. Moja kći je rođena 8. travnja 2021. Njezino ime je Oonagh Paige Heard. Ona je početak ostatka mog života", napisala je Amber pokraj fotografije na kojoj u naručju drži svoju kćerkicu.

Glumica je primila brojne čestitke ispod svoje objave i njezini pratitelji su komentirali da joj je dijete prekrasno, a sakupila je i više od 340.000 lajkova.

Kako piše američki Page Six, Heard je dobila kćer pomoću surogat-majke. "Uvijek je htjela postati majka i sad joj se ta najveća želja ostvarila. Jako je zahvalna predivnoj ženi koja joj je pomogla da Oonagh dođe na svijet", ispričao je izvor.

Inače, Amber je ranije javno priznala da je biseksualka, a mnogi su izgubili naklonjenost prema njoj zbog burnog razvoda i tužbe koju je Depp podigao protiv nje. Naime, Johnny je izgubio tužbu protiv tabloida The Sun i Amber za klevetu. Britanski je medij tvrdio da je on bio nasilan prema nekadašnjoj supruzi, a zbog toga je digao tužbu i protiv Amber. Britanski sud u ponedjeljak je dobio presudu u korist izdavača i Heard unatoč dokazima koje je Depp predočio da je manekenka bila nasilna prema njemu.

Glumac je priložio snimke na kojima se čuje da Amber govori da mrzi kada postane ljuta i nasilna i da je on kriv za to, no ni to mu nije pomoglo da pobijedi. Rekao je da je sve kulminiralo u Australiji 2015. kad ga je supruga gađala dvjema bocama votke i pri tome je ostao bez prsta na ruci, a potom mu je ugasila cigaretu na obrazu. Istaknuo je da nije mogao ostati u braku s nasilnom ženom koja je iz šale obavljala veliku nuždu na njihovom bračnom krevetu.

Produkcijska kuća Warner Bros., koja stoji i iza filma "Aquaman", nakon toga je tražila Deppa da podnese ostavku i odustane od uloge Grindelwalda u nastavku filma "Čudesne zvijeri", čiji je prvi dio bio hit i zaradio 812 milijuna dolara, a glumac je pristao. Mnogi se pitaju hoće li sada maknuti i Amber kako ne bi utjecala na uspjeh novog filma.

Johnny se nakon svega obratio javnosti na društvenim mrežama.

"U svjetlu nedavnih događaja htio bih dati kratku izjavu. Prvo, htio bih zahvaliti svima koji su mi pružili podršku i odanost. Bio sam dirnut mnogim vašim porukama ljubavi i zabrinutosti, pogotovo posljednjih nekoliko dana. Na kraju želim reći ovo: nestvarna presuda suda u Velikoj Britaniji neće promijeniti moju borbu da kažem istinu i potvrđujem da se planiram žaliti. Moja odlučnost ostaje snažna i namjeravam dokazati da su optužbe protiv mene lažne. Moj život i karijera neće biti definirani ovim trenutkom u vremenu. Hvala na čitanju", napisao je Depp.