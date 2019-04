Allison Mack priznala je krivnju u slučaju seks kulta Nxivm u kojem su se žene žigosale i bile seksualno zlostavljane.

Američka glumica Allison Mack, koju najbolje znamo iz popularne serije "Smallville" priznala je krivnju na sudu za uvođenje žena u bizarni kult u kojem su bile seksualno zlostavljane i ponižavane.

To je potvrdio i tužitelj koji je izjavio kako je Allison mamila žene u takozvanu Nxivm organizaciju gdje su bile žigosane, prisiljavane na seksualne odnose i na težak fizički rad, piše The New York Times.

Allison je sucu ispričala kako se isprva kultu odlučila pridružiti s ciljem da pronađe svrhu svog postojanja. Tvrdi kako je bila nezadovoljna svojom glumačkom karijerom, unatoč uspjehu koji je ostvarila u seriji "Smallville".

Kult je vodio danas 58-godišnji Keith Raniere, a sjedište mu je bilo u Albanyju. Između ostalog nudio je radionice i tečajeve koji su polaznicima obećavali samoispunjenje i samopomoć. Bila je to tek krinka strašnog mjesta na kojem su žene bile zatočene i pretvarane u seksualne robinje.

Federalni je tužitelj ustanovio kako je Allison počela dovoditi druge žene u tajni kult koje su pri samoj inicijaciji morale spavati s Ranierom.

"Bila sam izgubljena. Moram snositi posljedice za svoje ponašanje", izjavila je 36-godinja glumica u suzama prilikom priznavanja krivnje na sudu u Brooklynu.

Uhićena je prošle godine zbog optužbi za trgovanje seksualnim uslugama i urotu, a njezino uhićenje bilo je tek dio velike federalne istrage protiv voditelja bizarnog kulta. Federalne su vlasti počele s istragom nakon što je The New York Times 2017. godine objavio članak o radu kulta.

Nakon što je priznala krivnju Allison je puštena na slobodu uz jamčevinu u iznosu od 5 milijuna dolara. Njezina presuda će biti objavljena u rujnu ove godine, a prijeti joj do 20 godina zatvora.