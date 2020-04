Alicia Silverstone bila je na vrhuncu slave prije više od 20 godina, a od popularnosti je pobjegla jer su je nazivali debelom.

Glumicu Aliciju Silversone znamo po ulozi Cher Horowitz u filmu "Djevojke s Beverly Hillsa", a u to vrijeme bila je na vrhuncu popularnosti. Nekad buntovna tinejdžerica danas vodi potpuno drugačiji život, a prije gotovo dva desetljeća pozdravila se sa svjetlima reflektora u Hollywoodu. Ipak, to ne znači da je paparazzima nezanimljiva.

Silverstone su u Los Angelesu uhvatili u ležernom izdanju bez šminke, a glumica danas izgleda sjajno.

Na vrhuncu slave bila je kada je imala 19 godina, pojavila se u nekoliko spotova grupe Aerosmith, a sve su oči bile uprte u nju na dodjelama Oscara 1996. godine. Nakon toga su je mediji počeli ismijavati zbog činjenice da je dobila nekoliko kilograma viška.

"Zvali su me debelom djevojkom, no to me nije potaknulo da idem na dijetu i dokažem se, već sam reagirala potpuno suprotno. Nisam htjela biti slavna", rekla je Alicia u jednom intervjuu prije nekoliko godina. Istaknula je kako joj je sve to teško palo jer je holivudski život bio dosta kompliciran.

Odlučila je više ne glumiti te je ubrzo nestala s radara većine medija. Navikla se na odbijanje uloga, a s time nije imala nikakvih problema. Posvetila se pisanju knjiga i zdravoj prehrani.

Za dugogodišnjeg dečka, glazbenika Christophera Jareckog, Alicia se udala 2005. godine, no par se rastao prije dvije godine. Zajedno imaju sina, a glumica nikada nije previše pričala o njihovoj vezi u javnosti.