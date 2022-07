Alicia Keys snimljena je na odmoru u Španjolskoj u kojoj spaja ugodno s korisnim, a povela je i obitelj.

Slavna američka pjevačica Alicia Keys viđena je kako uživa sa svojom obitelji i prijateljima na otoku Formentera u Španjolskoj, koju su odabrali za svoj odmor iz snova, a koju obilaze luksuznom jahtom.

41-godišnja Alicia pritom je pokazala fantastičnu formu u kupaćem kostimu, a gornjim je dijelom naglasila dekolte. Paparazzi su je uhvatili u društvu dvije godine starijeg supruga Swizza Beatza, 11-godišnjeg sina Egypta te 7-godišnjeg Genesisa.

Osim odmora, u Španjolsku ju je doveo i posao, točnije dva velika koncerta u sklopu svjetske turneje tijekom koje je već nastupila u Velikoj Britaniji i Poljskoj, a prije povratka u SAD pjevat će u Francuskoj i Njemačkoj.

Nedavno je otkrila kako ju je glazba spasila od droge i prostitucije.

"Ja sam ona osoba koja nije trebala uspjeti. Trebala sam završiti kao prostitutka, mlada majka sa 16 godina ili ovisnica o drogama. Ja sam upravo ona koja je trebala biti na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme", rekla je pjevačica u jednom od svojih intervjua.

Alicijina majka bila je vrlo važan faktor i u njezinoj karijeri. Kada je pjevačica imala sedam godina krenula je na satove klasičnog klavira, a već do 12. godine sama je i skladala glazbu. Sve do 18. godine školovala se za klavir, a prvi diskografski ugovor potpisala je s 15 godina.

Na svjetskoj glazbenoj sceni pojavila se 2001. godine, a već prvim albumom "Songs in a minor" pokorila je sve top liste. Samo godinu kasnije osvojila je čak pet nagrada Grammy, a već je onda bilo jasno da ju čeka uspješna glazbena karijera. Tijekom posljednjih 20 godina dobila je brojna priznanja za svoj rad, ugledni časopisi su je svrstali među najutjecajnije glazbenice na svijetu

Za razliku od nekih poznatih kolegica, Alicia je uvijek brinula o tome da joj privatni život takvim i ostane. Godinama je bila u vezi s Kerryjem Brothersom kojeg je upoznala sredinom 90-ih te su bili zajedno sve do 2008. godine. Brothers je s njom radio i na njezinoj glazbi, a potpisan je kao producent na njezina prva četiri albuma.

Nakon njihova prekida počela je vezu s producentom Swizzom Beatzom. Par se poznaje još od tinejdžerskih dana, a u svibnju 2010. godine objavili su da čekaju svoje prvo dijete. Pred oltar su stali iste godine na maloj ceremoniji na Mediteranu, daleko od očiju javnosti. Prvog sina Alicia je rodila u listopadu 2010., a četiri godine kasnije rodila je i drugo dijete.

Zanimljivo je da su se upoznali dok je ona imala 16, a on 17 godina no tada nije zaiskrilo. Pjevačica je u jednom intervjuu iskreno priznala kako je tada mislila da je on jako bahat i umišljen.

Mišljenje je ipak promijenila 2008. godine, iako je producent tada još uvijek bio u braku sa suprugom Mashondom, također pjevačicom.

"Beatz i Mashonda bili su odvojeni neko vrijeme kada smo počeli vezu. Nemam se potrebu boriti protiv nečega što jednostavno nije istina", rekla je tada Alicia kada ju je dio javnosti napao kako je ona razorila taj brak.

Pjevačica je danas jedna od najuspješnijih na svijetu, a surađivala je i s brojnim kolegama sa scene.

