Alice Evans i Ioan Gruffudd su se zaljubili na snimanju filma "102 Dalmatinca" 2000., a vjenčali su se 2007. i imaju dvije kćeri.

Alice Evans (49) i Ioan Gruffudd (47) razvode se nakon što su zajedno proveli 20 godina, a vijest je objavila sama glumica na Twitteru i iznenadila javnost.

"Tužne vijesti. Moj voljeni suprug, moja srodna duša već 20 godina, Ioan Gruffudd objavio je da od sljedećeg tjedna napušta svoju obitelji. Ja i moje kćerkice smo jako zbunjene i tužne. Nije nam rekao nikakav razlog, osim da me više ne voli. Jako mi je žao", napisala je Alice 25. siječnja.

Ubrzo je obrisala emotivnu objavu, no prekasno jer se već proširila internetom. Nakon toga je par podijelio zajedničko priopćenje za javnost. "Kao što možete zamisliti, ovo je izuzetno teško vrijeme za našu obitelji, nastavljamo biti predani odgoju naše djece. Hvala vam što poštujete našu privatnost", napisali su.

No kasnije se Alice ponovno oglasila na Twitteru. "Bok. Nisam obrisala objavu sa svog profila prije nekoliko sati. To je on učinio. I da, dov*aga, kada me se gasi i mentalno muči, onda ću dov*aga prostrijeti prljavi veš u javnosti", napisala je 26. siječnja.

Neki ju je kritizirali zbog te objave. "Baš čudna stvar za dijeljenje na Twitteru", istaknuo je pratitelj. Alice mu je odgovorila. "Zašto? Poludjela sam", napisala je.

Jedna pratiteljica ju je podržala i objasnila zašto je to učinila i ona sama. "Napravila sam isto kad se ovo dogodilo meni. Tako se daje do znanja da nema povratka na staro. Prihvaćanjem toga javnost pomaže ti da shvatiš da nema šanse za pomirenjem", naglasila je.

Alice i Ioan su se zaljubili 2000. na snimanju filma "102 Dalmatinca", a u braku su od 2007. Imaju kćeri Ellu (11) i Elsie (7).

Njihov raspad braka su komentirali Ionovi roditelji. Njegov otac Peter Griffiths je rekao da je znao da između para već neko vrijeme postoje problemi. Kaže da je to tužno, a čuo je i za Alicine tvrdnje da ju njegov sin maltretira, no nije ih htio komentirati.

Ionova majka Margaret Griffiths je rekla da je sve to tužno i da za raspad braka nije kriva treća osoba.

Inače, Gruffudd je sve svoje društvene profile stavio na privatne kako bi spriječio napade obožavatelja. Alice je aktivna uz Twitter i na Instagramu te ju pratitelji ispituju je li dobro. U posljednjoj objavi gdje piše da je oduvijek htjela biti crvene kose napisala je u komentarima i da joj je prvi put nestala fotografija i riječi ispod nje i istaknula da je to možda znak.