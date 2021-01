Modni dizajner Alexander Wang optužen je za seksualno zlostavljenje, što on oštro negira i tvrdi da su optužbe lažne.

Jedan od najslavnijih modnih dizajnera današnjice Alexander Wang našao se na meti teških optužbi za seksualno zlostavljanje, nakon što je jedan britanski model izjavio kako ga je pipao na zabavi prije tri godine.

Američki dizajner optužbe naziva gnjusnima i lažnima i to nakon što se počelo javljati sve više njegovih navodnih žrtva. Jedan od njih je Britanac Owen Mooney koji tvrdi da ga je Wang dirao po međunožju na jednoj zabavi 2017. godine u noćnom klubu Slake u New Yorku, nakon čega se pojavilo još nekoliko sličnih svjedočanstava, uglavnom anonimnih.

"U jednom trenutku sam ostao sam i momak pokraj mene me počeo dirati, po nozi pa po međunožju. Potpuno sam se sledio jer sam bio u ogromnom šoku. Tek nakon nekoliko trenutaka sam shvatio da je to slavni dizajner i nisam mogao vjerovati što mi radi. Njegovo ime i pojava i dan danas me podsjećaju na to što mi je učinio", izjavio je za Monney za The Guardian.

Wang tvrdi da to nije istina i za isti je časopis dao izjavu u kojoj sve negira.

"Tijekom posljednjih nekoliko dana protiv mene su iznesene neutemeljene i groteskno lažne optužbe. One su dodatno pojačane dijeljenjem sramotnog i klevetničkog sadržaja na društvenim mrežama koji dolaze iz neprovjerenih i anonimnih izvora, bez ikakvih dokaza ili provjere činjenica", izjavio je dizajner.

Nakon Mooneyjevih optužbi, nove su se pojavile krajem 2020. godine i to kada je na Instagram profilu Shit Model Management podijelio objavu u kojoj Wanga opisuje kao seksualnog predatora i podijelivši neka gnjusna svjedočanstva o navodnim napadima koji uključuju drogiranje, zlostavljanje i silovanje.

Ovo nije prvi put da se dizajnerovo ime spominje u kontekstu zlostavljanja, a o njegovu su upitnom ponašanju javno progovorile i neke poznate zvijezde. Tako je pjevačica Florence Welch 2016. godine u razgovoru za Vanity Fair otkrila da Wang poslužuje ljudima votku umjesto vode i da je to jedan od njegovih trikova sa zabava, a njezina kolegica Azealia Banks je prije dvije godine objavila snimku na kojoj Wang neprilično dodiruje transseksualne žene.

Alexander se svojim obožavateljima i klijentima obratio i putem društvenih mreža, gdje je napisao da njegov tim istražuje sve navode.

"Htio bih iskoristiti priliku i direktno se povezati s ljudima koji pratili i podupirali ovaj brend godinama i reći da su nedavne optužbe lažne, izmišljene i uglavnom anonimne. Unatoč tome što sam uvijek bio aktivan u društvenom životu, išao na događanja, zabave i koncerte na kojima je bilo alkohola i droge, suprotno optužbama, nikada nisam nikoga seksualno iskoristio ili prisilio na nešto. Nikada nisam koristio svoj položaj i slavu za to. Neutemljene optužbe počele su se širiti društvenim mrežama i to s profila koji ne provjeravaju informacije. Moj tim radi sve što mu je u moći kako bi istražio te tvrdnje i obećajem da ću vas o svemu iskreno i transparentno izvijestiti. Veseli me što sam dobio podršku sa svih strana tijekom posljednjih nekoliko dana i želim zahvaliti svima koji su uz mene u ovim vremenima", napisao je.

Prema pisanju stranih medija ljudi koji tvrde da su Wangove žrtve obratit će se sudu.

Alexander je svoj brend osnovao davne 2007. godine i u vrlo kratkom vremenu je postao omiljeni dizajner zvijezda s A liste. 2012. godine imenovan je kreativnim direktorom Balenciage, a njegovi dizajni viđeni su na najvažnijm glamuroznim događanjima diljem svijeta.

Na Instagramu ga prati 435 tisuća ljudi, a prije dvije godine se pohvalio svima da ljetuje u Hrvatskoj kada je objavio video iz Dubrovnika u kojem s kosom otvara bocu vode te fotografije s Hvara na kojima je pozirao s društvom.