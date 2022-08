Alen Vitasović je za Glas Istre objasnio zašto je pao na pozornici tijekom koncerta u Barbanu nakon što se snimka proširila društvenim mrežama.

Pjevač Alen Vitasović oglasio se za medije nakon što se društvenim mrežama proširila snimka njegova pada na pozornici na koncertu u Barbanu.

Snimka je izazvala lavine komentara, a mnogi su pretpostavili da je padu kumovao alkohol, no pjevač je to porekao.

"Na koncertu u Barbanu bio sam potpuno trijezan, a proširili su se komentari da sam pao jer sam bio pijan. Istina je da sam u siječnju bio hospitaliziran zbog vrlo teškog oblika korone i teške upale pluća, i jedva sam preživio. Ležao sam tri mjeseca u krevetu, mišići nogu su mi jako oslabili i 'nestali', i dobio sam atrofiju mišića. Jedva se krećem, idem korak po korak, i ne mogu puno hodati niti puno stajati na nogama", kazao je Alen za Glas Istre.

Objasnio je i kako je koncert trajao dva sata i da je dugo sjedio na stolici, a kada se u jednom trenutku odlučio naglo podići popustila su mu koljena i pao je.

"Jako sam oprezan s alkoholom, jer sam i bolestan, imam problema s jetrom, toliko godina se borim s alkoholom i sad se stvarno čuvam", istaknuo je Vitasović te je dodao i da se sve krivo protumačilo jer, kako kaže, već ima stigmu zbog alkohola.

U obranu svojeg kolege stao je i pjevač Dražen Turina Šajeta.

"Dopustite mi da stanem u obranu prijatelja. Moj prijatelj Alen je kronični alkoholičar, ali tu bolest nitko ne razumije jer u našem narodu alkohol je simbol muškosti i i snage, a nema ni veze što na svim feštama se 'kokain vozi u karijolama' alias tačkama (ne znam koji ku*** u vezi s tim misli MUP ili Vlada, ali stvari su u tom smislu toliko očite da ne treba provesti ni raciju već samo malo gledati oko sebe) jer samo se o pijancima priča - valjda zato što se samo o njima smije i to je društveno prihvatljivo. Alen je već duže vremena zbog korone, ciroze, godina i još nekih stvari nemoćan izvoditi duže nastupe. Tako je i sporne večeri u Barbanu nastupio uz pomoć i podršku nekolicine prijatelja ili kako ja volim reći - on je kao stari auto ako ga poguramo, dva sata će odvoziti. Neki se naravno prema njemu ponašaju kao neki drugi nekada prema Amy Winehouse (ali bit će prilike jednom možda da vam i o tome nešto kažem). I bilo je tako na Trki na prstenac. A sad pad na bini!!! Idu fanfare žutog novinarstva!!!! No nemojte sjeti i uzeti kokice jer tu nema senzacije! Tresla se brda - rodio se miš! Samo jadni Glas Istre i ostali koji moraju prenositi tu veliku vijest po nalogu urednika koji ratuju s gramatikom i daju bubreg za lajk radit će od muhe slona. Alen naravno ne može stajati dva sata na bini pa sjedi (nije jedini, a i ja sam sjedio neku večer) i noga mu je utrnula pa kad je htio ustati - zamislite pao je! Pao je kao što je hrvatsko novinarstvo odavno palo u kaljužu senzacionalizma, žutila i klikova", napisao je Šajeta u podužem statusu koji je objavio na svojem profilu na Facebooku.

