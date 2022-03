Alen Islamović i supruga Marjana zajedno su od njezine 16. godine, a ona se rijetko eksponirala u javnosti.

Slavni pjevač grupe Bijelo dugme, Alen Islamović, u intervjuu za Blic se osvrnuo na svoju karijeru, ali i privatni život. Alen inače ima veliku obitelj, suprugu, dvije kćeri i tri unuka, a otkrio je tko mu je najdraži.

"Unučica me otkrila na televiziji te je slušala pjesmu "Aida". Sada sam im čovjek koji je iskočio iz crtanog filma. Čudno joj je što sam na televiziji, a tu sjedim pored nje. Nekoliko sati provedenih s njima u jednome danu je predivan odmor. Sretan sam što sam djed", kaže Islamović za Blic. Priznao je i kako je svoje unuke razmazio.

"Srednjem unuku uvijek nešto moram kupiti, bombone ili čokoladice. Pozovem ga da mu kažem kako sam mu nešto kupio, ali da mama ne smije znati. Čim izvadim te kutijive bombona, odmah sam mu super", priča pjevač.

Sa svojom suprugom Marjanom Alen je o njezine 16. godine, a ona se nikada nije eksponirala u javnosti. "To je bila njezina odluka, nikada nisam vršio pritisak da li treba biti sa mnom ili ne. Kada sam privatno negdje i netko nas fotografira, shvaća sve jer joj je jasno što znači biti javna ličnost. Našla se u nekim situacijama u medijima, ali to je ne zanima", iskren je bio pjevač.

Par se upoznao tijekom jednog izlaska u noćnom klubu, a dogodila im se ljubav na prvi pogled.

"Nekada sam pratila Alena na njegovim koncertima, ali ovog puta mi je to prenaporno s obzirom na udaljenost, a i odmah bismo se vraćali, pa mi se nije dalo ići. Ali, znali smo često putovati zajedno, pa smo se ludo provodili. Sada više nismo toliko u godinama za to. Ako izađemo, oporavljamo se tri dana", izjavila je Marjana za Blic, koja se zbog obitelji odrekla svojeg posla medicinske sestre.

Islamović inače posljednjih 20 godina ima samostalnu karijeru te ističe kako mu to najviše paše. Dotaknuo se i suradnje s Goranom Bregovićem za koju ima samo lijepe riječi, a priznao je i da mu nije bio prevelik pritisak doći na mjesto glavnog vokala najpopularnije grupe na ovim prostorima nakon Željka Bebeka i Tife. "Goran je za svaku pjesmu pričao samnom i pitao me što mislim. Svaki koncert trčim 90 minuta i to on cijeni, zato je naša suradnja jako dobra i čvrsta te će trajati još dugo", zaključio je.

Priznaje i kako smatra da je jedini s ovih prostora koji drugo nikada nije konzumirao. "Ja sam sportski tip. Odrastao sam u malom gradu i imao sam stotinu nadzornih kamera, od susjeda, do policije. Gdje god sam se okrenuo imao sam problem, nisam se imao gdje drogirati", iskren je bio Alen.

