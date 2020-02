Nakon Zagreba, Aleksandra Dojčinović se s ruskim milijarderkama družila i u Moskvi.

Nakon što je prije nekoliko mjeseci u Zagrebu ugostila ugledne poslovne žene, među kojima i najuspješniju Ruskinju Tatyanu Bakalchuk, dizajnerica Aleksandra Dojčinović ovih se dana u Moskvi ponovno susrela s tamošnjim poduzetnicama koje je pozvala na tematsku poslovnu večeru Hrvatske turističke zajednice.

Bio je to, naime, dan promocije hrvatskog turizma u Moskvi, na kojem su sudjelovali predstavnici sto najvećih ruskih tvrtki i trideset moskovskih ambasada, predvođeni našim ministrom turizma Garijem Cappellijem, Kristjanom Staničićem, direktorom Hrvatske turističke zajednice, a došli su i Sergej Sergejevič Galkin, zamjenik ministra ekonomskog razvoja Ruske Federacije i Sergej Čerjomin, ministar moskovske Vlade, pa je večera bila sjajna promocija Hrvatske kojoj je rusko tržište itekako primamljivo kada je turizam u pitanju.

Uz Bakalchuk, prvu rusku milijarderku i vlasnicu najpopularnije i najveće ruske internetske shopping platforme Wildberries, ovaj se put Aleksandrinom pozivu na druženje odazvala i Gaukhar Nurgalieva, trenutna voditeljica laboratorija Euroazijskih studija na Institutu za istraživanje novih tržišta pri Skolkovo School of Management u Moskvi i velika borkinja za promociju i prava rodnog Kazakhstana.

"Riječ je o dvije vrlo uspješne, ali pomalo introvertirane žene, o kojima ne možete puno saznati pokušate li pretraživati njihova imena na internetu, međutim, njihovi poslovni rezultati respektabilni su u svjetskim razmjerima i zaista mi je iznimna čast što se imam prilike družiti s njima i učiti od njih, ali i poslovno surađivati s njima. Obje su već bile u Hrvatskoj, ali im se toliko svidjelo da su mi najavile svoj dolazak i ovo ljeto kada im planiram pokazati ono najljepše što naša zemlja ima“, rekla je Aleksandra.

Na pitanje znači li to intenzivno druženje i početak nekih poslovnih suradnji otkrila nam je: "Postoji obostrana želja i zaista bih voljela da do toga dođe, jer smatram da bi to bila jedna lijepa rusko-hrvatska, ali i ženska modna priča. Tatyana i ja dijelimo ljubav prema biznisu, ali i modi, iako je njezina poslovna priča daleko opsežnija od moje, no ono što ona radi usko se naslanja na moj posao, tako da se nadam da bi to u skoroj budućnosti moglo rezultirati jednom lijepom suradnjom“.