Aleksa Balašević, sin popularnog glazbenika Đorđa Balaševića, otkrio je kako se njegov otac nakon infarkta dobro oporavlja.

Proslavljeni kantautor Đorđe Balašević (66) trenutno se oporavlja na odjelu intenzivne njege na Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici gdje je hospitaliziran nakon što je doživio infarkt, a ugrađeni su mu i stentovi, piše Blic.

Nakon što je Balaševićeva kćer Beba morala otkazati koncert svog oca u Kragujevcu proširila se vijest kako je kantautor hospitaliziran, ali i da se nakon liječničke pomoći dobro osjeća. Sada se pak oglasio i njegov sin Aleksa koji je na društvenoj mreži otkrio kako je njegov otac.

"Za sve koji pitaju kako je moj tata... On poručuje da će se možda čak i boriti na megdanu kako se osjeća", napisao je Aleksa Balašević uz fotografiju svog oca koji boksa.

Kći Jovana također je poručila da je Balašević dobro.

"Da preduhitrim sve koji će mi postaviti slijedeće pitanje. Tata je dobro. Nije se osjećao dobro, zbog toga je preventivno pregledan. Hvala svima koji brinu i imaju razumijevanje zbog otkazanog koncerta", napisala je Jovana Balašević na Instagramu.

Pjevač je operiran u popodnevnim satima, a iako mu je stanje trenutno stabilno trebat će do daljnjega ostati u bolnici i biti pod stalnom kontrolom liječnika.

"Pacijent se osjeća dobro i postoperativni tok teče po protokolu. Vrhunski stručnjaci Instituta napravili su svoj posao vrlo profesionalno kao što to uvijek i čine i tijekom intervencije pacijentu su u dvije krve žile ugrađeni stentovi. Mnogi nisu svjesni da je to jedna ozbiljna intervencija, ali je to za naše doktore već postala rutinska operacija kojom je kod Balaševića rješeno stanje nakon akutnog infarkta", objasnio je izvor za Blic.

Dodao je da je izuzetno nezahvalno prognozirati tijek oporavka jer je to vrlo individualna stvar i razlikuje se od pacijenta do pacijenta.