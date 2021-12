Alec Baldwin tvrdi kako on nije povukao okidač, a sve to u najavi velikog intervjua pred kamerama o tragičnom događaju u kojem je ubio snimateljicu Halynu Hutchins.

Holivudski glumac Alec Baldwin pred kamerama je opisao tragičan događaj u kojem je ubio snimateljicu na setu filma "Rust" i doveo do obrata u cijeloj priči izjavivši da on nije povukao okidač.

Baldwin je to izjavio tijekom intervjua s Georgeom Stephanopoulosom za ABC te zaključio da mu je to najgora stvar koja mu se ikada dogodila.

"Sjetim se i razmišljam' Što sam mogao učiniti?'", izjavio je glumac.

U teaseru intervjua koji bi trebao biti emitiran u četvrtak ujutro, Alec se u nekim trenucima drži za glavu i izgleda uplakano, a jasno je zanijekao da je on ispalio metak, rekavši da je pištolj neobjašnjivo opalio nakon što ga je podigao.

"Okidač nije bio povučen, ja nisam povukao okidač. Nikad ne bih uperio pištolj ni u koga, nikad. Netko je stavio pravi metak u pištolj, metak koji nije ni trebao biti na imanju", izjavio je Alec.

Asked by @GStephanopoulos how a real bullet got on the "Rust" set, Alec Baldwin says: “I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn’t even supposed to be on the property.”



