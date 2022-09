Alec Baldwin i njegova 26 godina mlađa supruga Hilaria dobili su sedmo zajedničko dijete, a glumac s bivšom suprugom ima i još jednu kćer.

Holivudski glumac Alec Baldwin (64) i njegova supruga Hilaria Baldwin (38) dobili su sedmo dijete.

Vijest je na svojem profilu na Instagramu objavila Hilaria koja je u videu iz rodilišta pokazala novorođenu djevojčicu.

"Ona je tu! Jako smo uzbuđeni što vam možemo predstaviti naše maleno ostvarenje snova", napisala je te je otkrila i da su kćerkicu nazvali Ilaria Catalina Irena.

"Obje smo zdrave i sretne. Njezina braća i sestre provode vrijeme zbližavajući se s njom. Šaljem svima puno ljubavi. Jako smo sretni što možemo proslaviti ove prekrasne vijesti s vama", dodala je Hilaria.

Alec i Hilaria zajedno već imaju šestero djece. Prošle godine su sve iznenadili objavom o prinovi u obitelji jer je samo nekoliko mjeseci ranije Hilaria rodila njihovo peto dijete, no kasnije je otkriveno kako im je sina rodila surogat-majka. Baldwin s bivšom suprugom Kim Basinger ima i 26-godišnju kćer Ireland.

Vijest o proširenju obitelji podijelili su pet mjeseci nakon fatalne pucnjave na setu filma "Rust" u Novom Meksiku, gdje je glumac slučajno usmrtio snimateljicu Halynu Hutchins i ranio redatelja Joela Souzu.

FBI je u kolovozu završio istragu prema kojoj je zaključio da je Baldwin povukao okidač pištolja kojim je ubijena Hutchins, unatoč tome što je on više puta izjavio kako to nije učinio. To znači da još uvijek postoji mogućnost da se Alec suoči s kaznenom prijavom.

