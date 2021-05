Roditelji Albine Grčić za Dnevnik Nove TV podijelili su svoje osjećaje nakon što je njihova miljenica nastupila na eurovizijskoj pozornici u Rotterdamu.

Brojanje glasova nije sinoć donijelo prolaz u finale hrvatskoj predstavnici na Eurosongu Albini Grčić. Ali joj je zato donijelo neospornu potporu cijele nacije. Albina je danas priča dana - nema tko to nije komentirao - od državnog vrha, do bivših hrvatskih predstavnika Eurosonga. A za Dnevnik Nove TV osjećaje su podijelili i Albinini roditelji.

Nepravedno, neočekivano... Društvene mreže gore, svi govore o tome kako je Hrvatska pokradena na Eurosongu. Neprolazak u finale šokirao je i samu Albinu. Nakon svega ipak ne gubi optimizam. "Ljudi nemojte biti tužni, nemojte biti razočarani, jer mi nismo, ja ne znan, možda su oni, ali ja san stvarno super i ja vam evo sa sigurnošću kažem da mi evo stvarno u zadnjih par godina nismo imali bolji nastup, mi smo se stvarno trudili. Ovo je bilo, mi smo bili brutalnii! I to je najbitnije. Budite ponosni na nas!", rekla je.

Ponosni su svakako njezini roditelji. Svoju kćer iz Splita su bodrili mama Rina i tata Božinko. "Ona je uvijek mi govorila "Sve je super", međutim, velika mi je konkurencija i jake su zemlje tu. Ja ću dati sve od sebe i napraviti sve šta mogu da predstavim Hrvatsku u najboljem svjetlu. A što će žiri odlučiti? Bila mi je jako skeptična - što će žiri odlučiti", rekao je Albinin otac. S majkom se čula odmah nakon nastupa.

"Dio tima bio je šokiran zajedno s njom možda prvi momenat. Iskreno vjerovala sam da će proći u to finale, ali i dalje nakon svega - ponosna, ispunjena", rekla je njezina majka.

Što se točno dogodilo sinoć? Televizijska legenda Ksenija Urličić kaže da je to pitanje za milijun dolara. "Šokirana, ogorčena, čak mi je ta Euro nepravda pokvarila inače vrlo čvrsti san. Ovdje opravdanja naprosto nema, ne znate zašto se to dogodilo. Zanimljivo je da niti jedna država, odnosno predstavnica država iz naše regije nije prošla. Tu nešto baš ne štima", rekla je za Dnevnik Nove TV.

Što je Albina sve sinoć prolazila najbolje znaju oni koji su već nastupali na Eurosongu. Za komentar smo pitali naše dvije pjevačice - Franku Batelić i Emiliju Kokić, koja je na Eurosongu pobijedila 1989. godine. "Sve što je bilo potrebno da čovjek kaže - aha na ovo treba obratiti pozornost to je cijela ekipa imala. I ne mogu uopće objasniti kolika me ljutnja oprala kad sam skužila da Hrvatska nije bila prozvana među prvih 10", kaže Kokić. "Mogu biti apsolutno ponosni sa svime što su ostvarili na Eurosongu, a Eurosong je natjecanje gdje stvarno ne postoji neka formula uspjeha i svake godine je tu mnogo faktora koji utječu na krajnji rezultat", komentirala je Batelić.

Albinu je odjenuo naš dizajner Juraj Zigman kojeg svjetske zvijezde itekako cijene! Kaže o jučeršnjoj je večeri, bez obzira na ishod, čuo dosta pozitivnih komentara. "Pričalo se o mom radu, pričalo se još više i o Albini i o svemu tako da mislim da smo napravili super posao. To je i poanta showbussinesa - da se ipak nešto priča o tome", kazao je.

O neprolasku u finale pričalo se i na splitskoj rivi. Malo je reći da su Splićani ogorčeni. "Bila je bolja od ijedne tamo, ali to je tako. Mi smo mala zemlja i mi ne možemo dobit. I to je sramota", "Sramota, baš sramota!", "Ko to zna šta se tu vrti, ona je stvarno morala u finale", samo su neki od komentara. Slaže se s tim i državni vrh.

"Kako ja vidim se svelo na nekakavu blokovsku podjelu ili na više glasova mnogoljudnijim zemljama koje imaju očito više svojih sugrađana u drugim zemljama što je po meni šteta", komentirao je premijer Andrej Plenković. "Kad pogledate u Oxfordov rječnik prevara ili fraud, to je onda Eurosong. To je na kraju krajeva nekakva umjetnost koja je subjektivna, prema tome glavu gore", rekao je predsjednik Zoran Milanović.

Albina će se sigurno u Hrvatsku vratiti s glavom gore. Eurosong definitivno nije kraj, već odličan početak njezine karijere. A vjetar u leđa daje joj cijela nacija.