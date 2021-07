Naša predstavnica na Eurosongu Albina Grčić u intervjuu za DNEVNIK.hr ispričala je sve o novoj pjesmi, a otkrila nam je i što je još čeka ovoga ljeta.

Ljetno raspoloženje neizostavno je bez uvijek tako divne ljubavi – romantične, prema prirodi, moru, ljetnim večerima, bezbrižnosti, glazbi, životu... Da bi atmosfera bila još bolja, tu je ''La La Love'', novi Albinin singl koji će svojim melodijama i plesnim ritmom uljepšati ljetne dane. Kako i poznata izreka kaže, sve što je ljudima potrebno je malo ''La La Love"!

Albina je povodom objave novog singla u intervjuu za DNEVNIK.hr ispričala kakvi su joj planovi za ljeto, kako provodi dane, ali i na čemu još radi. Osvrnula se na reakcije publike na njezin novi singl.

"Drago mi je što je publika pozitivno reagirala na novi singl, s obzirom na to da se ipak radi o stranim jezicima. Iako sam razmišljala o tekstu na hrvatskom jeziku, čim sam čula melodiju, znala sam da je ovakva kombinacija odličan recept za ovu pjesmu. Još kada tome pridodam glazbeni video, mislim da smo stvarno isporučili nešto svježe i moderno. Svakako treba uzeti u obzir fanove Eurosonga koji su me u velikoj mjeri podržali u prethodnom glazbenom periodu i kojima sam u jednu ruku dužna pjesmu. Drago mi je što me i dalje podržavaju, a ja sad imam nove izazove pred sobom", rekla nam je simpatična pjevačica. Mnogi su ostali iznenađeni španjolskim dijelom singla koji se sjajno uklopio i dao pjesmi dodatni karakter. Izjavila je kako je do toga došlo spontano, a otkrila nam je nešto više o inspiraciji i ideji koja je prethodila stvaranju španjolskog dijela teksta.

"Oni koji me poznaju, znaju da sam veliki fan španjolskog jezika i kulture općenito, a budući da sam ga i učila, moram priznati da mi poprilično prirodno dolazi pisanje na njemu. Ovakav zvuk po mom mišljenju zahtijeva dozu španjolskog jezika koji se sjajno stopio s atmosferom i dodao zanimljiv šarm pjesmi. Nadamo se da će se mnogi poistovjetiti s ovom pjesmom te da će njezin zarazni ton ljude potaknuti na ples", kaže Albina.

Ova pjesma je ujedno i njezin prvi autorski doprinos. "Da, ovo je moj prvi autorski doprinos i svakako me ohrabrio za dalje. Vjerujem da je ovo dobar početak. Ipak, čini mi se da je najteže napisati dobru stvar na vlastitom jeziku - za mene je to velik izazov, ali vjerujem da ću s vremenom steći iskustvo i za to - kako glazbeno tako i životno", priča nam pjevačica. Osvrnula se i na spot za pjesmu.

"Presretna sam što smo se napokon kreativno povezali SESTRICE i ja! To su mladi, kreativni i iznimno talentirani ljudi koji su napravili vizualnu bombu za moju novu pjesmu 'La La Love'. Presretna sam što sam slijedila svoju intuiciju i - nisam se prevarila. Vjerujem da je ovo početak jedne jako lijepe suradnje. Njihov pristup i ono što rade na našoj glazbenoj sceni po mom je mišljenju veliko osvježenje", istaknula je Albina. Komentirala je i kako joj se život promijenio u posljednjih godinu dana.

"Mogu reći da je to bio poprilično buran i intenzivan period, ali u najboljem smislu te riječi. Ostvarili su se moji dječji snovi, a nekako mi se čini da sam tek na početku. Znam da stojim čvrsto na zemlji, uživam u radu na novoj glazbi i projektima i veselim se budućnosti - i glazbenoj i privatnoj", naglasila je, a otkrila nam je i kakav joj je plan za ostatak ljeta.

"Da, zaista imam ispunjeno ljeto. Kao da sam u nekom snu. Zapravo - živim svoj san, rekla bih. Nakon povratka iz Rotterdama dopustila sam si, vjerujem, dobro zasluženi, ali kratki odmor te sam uživala u moru i druženju s najdražim mi i najbližim ljudima. U međuvremenu smo radili i na novoj pjesmi 'La La Love', koju sada slušamo, a to je zapravo spoj posla i užitka. Uskoro putujem u Poljsku, gdje ću nastupiti na festivalu Poljske nacionalne televizije. Nakon što se vratim, već imam rezervirano vrijeme za snimanje nove pjesme – o kojoj ću detalje otkriti kada dođe vrijeme za to", rekla nam je Albina u intervjuu.