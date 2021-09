Albina Grčić je udružila snage s još tri djevojke, a zajdno su otpjevale dvije pjesme koje je proslavila hit-serija "La casa de papel".

Pjevačica Albina Grčić stekla je hrpu obožavatelja kada je predstavljala Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu s pjesmom "Tick-Tock" i od tada se prati svaki njezin potez.

Tako nikome nije moga promaknuti video koji je podijelila na društvenim mrežama i u kojem je otpjevala dvije pjesme koje dobro znaju svi ljubitelji hit-serije "La casa de papel", a u pomoć su joj priskočile i djevojke iz sastava Eclipse.

"'La casa de papel' mix", napisala je Albina u opisu videa koji su započele pjesmom iz uvodne špice serije "My life is going on", a nakon nje su nastavile s "Bella Ciao".

"Top", "Nestvarno dobro", "Savršene ste", "Bravo cure", "Kakvi talenti", samo su neki od brojnih komplimenata koje su Albina i djevojke dobile ispod videa koji je progledalo preko 20 tisuća ljudi.

Inače, pjesma "Bella Ciao" potječe iz 19. stoljeće i tada su je pjevale radnice na rižinim poljima sjeverne Italije u protest teškim uvjetima rada. Kasnije su je preuzeli talijanski partizani i postala je himna otpora protiv njemačkog okupatora, a s godinama je opjevana na preko 40 jezika. Ponovnu popularnost stekla je zahvaljujući megapopularnoj španjolskoj seriji koja je proslavila i našeg glumca Luku Peroša.