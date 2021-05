Albina Grčić otkrila je na Insatgramu kako se osjeća nekoliko sati prije nastupa u polufinalu Eurosonga, a poruke podrške iz brojnih zemaljal

Još nekoliko sati dijeli nas od nastupa Albine Grčić u prvoj polufinalnoj večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Rotterdamu, gdje će nas predstavljati s pjesmom "Tick-Tock".

Otkako je stigla na natjecanje i održala prve probe 22-godišnja Albina ne predstavlja oduševljavati Europu, a sada se i sama oglasila uoči nastupa i otkrila svojim obožavateljima kako se osjeća.

"Wonder Woman, nikada nemoj zaboraviti da si božanstvena", napisala je Albina uz vlastitu fotografiju na kojoj pozira na pozornici u kostimu za nastup, te uz plakat filma "Wonder Women" u kojem je očigledno pronašla inspiraciju i nadahnuće.

"Možeš ti to", "Idemo djevojko, zapali cijeli Rotterdam", "Svu srećo, maco", "Sretno večeras", "Razvali, idemo više po to finale", "Budi najbolja Wonder Women večeras", "Ajmo kraljice", "Prelijepa si, ajme", "Šaljem vam puno sreće i ljubavi", "Šaljemo ti sreću iz Nizozemske", "12 bodova dobivaš iz Njemačke, glasat ćemo koliko je to moguće", "Ovo je tvoj trenutak i jako sam ponosan na tebe, gledamo te iz Velike Britanije", "Možeš ti to", samo je dio komentara podrške koji joj pristižu sa svih strana Europe.