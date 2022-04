Filmska legenda Al Pacino ni u visokoj starosnoj dobi ne odustaje od ljubavi, a kako se čini, za svoju je odabranicu ovoga puta odabrao 28-godišnju Noor Alfallah kojoj ovo nije prve veza s puno starijim muškarcem!

Al Pacino očito zna kako zavesti i s 80 godina na leđima pa je tako viđen kako izlazi iz jednog restorana u mjestu Venice Beach u Kaliforniji s puno mlađom djevojkom, filmskom producenticom Noor Alfallah.

Navodni par je viđen kako zajedno odlaze autom, a večeri su prisustvovali u ležernome izdanju. Alfallah je kombinirala crne tajice s istobojnom majicom i kožnim čizmama na petu i jaknom, dok je Pacino na večeru stigao u trenirci i tenisicama.

Pacinov ljubavni život nije nikad urodio brakom, a glumac ima troje djece s više različitih majki.

Posljednja djevojka s kojom je imao ljubavnu vezu bila je Meital Dohan, izraelskom glumicom, a šuška se kako je njihova veza završila zbog prevelike razlike u godinama, čak 40 godina.

Noor Alfallah također je imala buran ljubavni život.

Njena posljednja veza za koju se zna je završila 2017. godine, a u vezi je bila s frontmenom Rolling Stonesa Mickom Jaggerom.

Spomenula je i da je Mick u odličnoj formi za svoje godine, opovrgavajući negativne komentare koji su ih stizali s obzirom na razliku u godinama.

''On je u mnogo boljoj formi od mene. Zaista poštujem što je tako discipliniran.''

Nakon Jaggera, po Hollywoodu su kružile i priče da je s Clintom Eastwoodom, ali ta informacija nikada nije bila potvrđena, piše Daily Mail.

Iako isprva niti jedno od njih nije imalo komentara na medijske upite o njihovoj vezi, Alfallah je nakon jedne večere na kojoj je viđena s Eastwoodom ipak otkrila: ''Nismo u vezi. Obiteljski smo prijatelji, na večeri je bila i moja obitelj i to je to. Vjerujte mi, nema nikakve veze.''

A da se Noor drži one da je ''starije iskusnije'' vidi se i sada. Alfallah je za magazin Hello! o prijašnjoj vezi s Jaggerom rekla: ''Naše godine mi nisu bile važne. Srce ne zna što vidi, ono samo zna što osjeća. Bila je to moja prva ozbiljna veza, ali za mene je to bilo sretno vrijeme.''

Za Alfallah i Pacina ovo je bio prvi javni izlazak, a sluti li ovaj izlazak vezu i koliko će dugo ova potrajati nitko ne može predvidjeti.

Pacinov posljednji javni istup bio je na ovogodišnjim Oscarima kad se na pozornici pojavio s Robertom de Nirom i Francisom Coppolom kako bi proslavili 50 godina od izlaska prvog dijela legendarnog filma ''Kum''.

