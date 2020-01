Al Pacino snimljen u večernjem izlasku s djevojkom Meital Dohan.

Legenda Hollywooda, danas 79-godišnji glumac Al Pacino snimljen je kako uživa u društvu svoje 43-godišnje djevojke Meital Dohan, koju je izveo na romantičnu večeru u jedan od restorana u Los Angelesu.

Al je u vezi s 36 godina mlađom glumicom izraelskih korijena gotovo dvije godine, a čini se kako ljubav među njima i dalje cvate. Zanimljivo je da glumac dosad nikada nije bio oženjen, a s argentinskom glumicom Lucilom Sola, inače majkom Camile Morrone djevojke glumca Leonarda Dicparija, u vezi je bio deset godina.

Al i Lucila su prekinuli vezu 2018. godine, a nedugo nakon prekida on je počeo izlaziti s Meital. Ona je njihovu vezu službeno potvrdila u intervjuu koji je dala za jednu izraelsku televiziju u lipnju ove godine, i to u vrijeme kada je izašao njegov novi film "Once Upon a Time in Hollywood".

Bila je ovo uspješna godina za njega pa je osim te uspješnice, snimio i film "The Irishman" redatelja Martina Scorsesea. Oba filma su dobila pozitivne kritike i prema mišljenju brojnih kritičara mogli bi biti nominirani za prestižnu nagradu Oscar.