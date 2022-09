Al Pacino i njegova djevojka Noor Alfallah zajedno su već mjesecima, a čini se kako glumcu ljubav cvjeta u visokim godinama.

Glumac Al Pacino šokirao je javnost prije nekoliko mjeseci kad su ga paparazzi uhvatili na večeri s mladom Noor Alfallah.

Šuškanja su odmah počela, a čini se kako su bila i istinita jer pet mjeseci kasnije dvojac još uvijek uživa, a sad su ponovno viđeni na večeri s prijateljima u Hollywoodu.

Čini se da ih paparazzi uopće ne zamaraju, a oni su jedva dočekali uhvatiti holivudsku legendu s mlađahnom ljepoticom, za koju nikome nije jasno što radi s čovjekom koji je od nje stariji čak 54 godine.

Prvi put zajedno su viđeni u travnju ove godine. Njezina posljednja veza za koju se zna završila je 2017. godine, a u vezi je bila s frontmenom Rolling Stonesa, Mickom Jaggerom.

Spomenula je i da je Mick u odličnoj formi za svoje godine, opovrgavajući negativne komentare koji su ih stizali s obzirom na dobnu razliku.

''On je u mnogo boljoj formi od mene. Zaista poštujem što je tako discipliniran.''

Nakon Jaggera po Hollywoodu su kružile i priče da je s Clintom Eastwoodom, ali ta informacija nikada nije bila potvrđena, piše Daily Mail.

Iako isprva niti jedno od njih nije imalo komentara na medijske upite o svojoj vezi, Alfallah je nakon jedne večere na kojoj je viđena s Eastwoodom ipak otkrila: ''Nismo u vezi. Obiteljski smo prijatelji, na večeri je bila i moja obitelj i to je to. Vjerujte mi, nema nikakve veze.''

A da se Noor drži one da je ''starije iskusnije'', vidi se i sada. Alfallah je za magazin Hello! o prijašnjoj vezi s Jaggerom rekla: ''Naše godine mi nisu bile važne. Srce ne zna što vidi, ono samo zna što osjeća. Bila je to moja prva ozbiljna veza, ali za mene je to bilo sretno vrijeme.''

Pacinov ljubavni život nije nikad urodio brakom, a glumac ima troje djece s različitim ženama.

Posljednja djevojka s kojom je imao ljubavnu vezu bila je Meital Dohan, izraelska glumica, a šuška se kako je njihova veza završila zbog prevelike razlike u godinama, čak 40 godina.

