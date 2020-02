Oskarovac Al Pacino bio je dvije godine u vezi s glumicom Meital Dohan, a ona se opravdavala da ga je ostavila zbog velike razlike u godinama.

Glumac Al Pacino (79) prekinuo je s mlađahnom kolegicom Izraelkom Meital Dohan (40). Nagađanja o raskidu veze su počela početkom veljače kada se zvijezda “Irishmana“ na dodjeli Oscara pojavila sama.

Meital je, kako piše britanski Daily Mail, objasnila da su se ona i Pacino razišli zbog velike razlike u godinama. “Teško je biti s tako starim muškarcem, makar on bio i Al Pacino. Pokušala sam to ignorirati, ali to je istina. Jaz u godinama je težak“, rekla je glumica za magazin La'isha. No navodno je Dohan ostavila Ala nakon dvije godine veze jer nije volio trošiti novac.

Naime, Izraelku su novinari upitali koje će skupe poklone pamtiti iz veze s Pacinom. “Kako mogu pristojno reći da nije volio trošiti novac?.. Jedino mi je kupio cvijeće“, ispričala je glumica. Meital je istaknula kako je ostala prijateljica s Alom i da joj je bila čast što je bila njegova djevojka.

Pacino je prije Dohan bio 10 godina u vezi s argentinskom glumicom Lucilom Sola (43) čija je kći Camila Morrone (22) djevojka oskarovca Leonarda DiCaprija (45).

Al je poznat kao veliki zavodnik koji je bio u vezi s brojnim kolegicama, no nikada se nije ženio. Glumac ima sina i kćer s Beverly D'Angelo (68) koja je poznata po ulozi Ellen Griswold u komediji „Godišnji odmor snova“. Oskarovac ima i kćer s učiteljicom glume Jan Tarrant.