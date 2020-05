Akon je svojedobno rekao kako ima šestoro djece s tri različite žene, a sa svima je u dobrim odnosima.

Reper Akon (47) proslavio se 2004. prvim albumom "Trouble", a velik dio svijeta je pjevušio njegov hit "Lonely".

Akon je viđen u Malibuu sa suprugom Tomekom Thiam ispred trgovine. Supružnici su kupili namirnice, a potom se odvezli na svom motoru. Prilikom kupnje nisu imali ni zaštitne maske ni rukavice.

Poznati glazbenik, čije je pravo ime Aliaume Damal Badara Akon Thiam, odrastao je u Senegalu, a kao sedmogodišnjak se s obitelji preselio u New Jersey. Kada su on i stariji brat krenuli u srednju školu, njegovi roditelji su se odlučili bez njih preseliti u Atlantu.

Akon je bio problematičan kao tinejdžer i završio je od 1999. do 2001. u zatvoru zbog krađe automobila. Upravo je tamo spoznao svoj glazbeni talent i naučio pet instrumenata među kojima su bubnjevi i gitara. Nakon izlaska iz zatvora posvetio se glazbi, a to je se pokazalo kao dobar odabir već s njegovim debitantskim albumom "Trouble".

Samo u prvom tjednu je prodan u 25.000 primjeraka, a kasnije u 1.6 milijuna kopija i ostvario je platinastu nakladu. Poharao je top liste diljem svijeta i prvi je glazbenik koji je zauzeo prva dva mjesta na Billboard Hot 100 ljestvici. Nekoliko pjesama je steklo platinasti status, a čak 10 zlatni u digitalnoj prodaji. Ušao je u Guinessovu knjigu rekorda kao najprodavaniji glazbenik u svijetu za zvuk zvona mobitela.

Njegov drugi album "Konvicted" iz 2006. je također postigao veliki uspjeh, no nije nadmašio onaj debitantski. Njegove pjesme "Smack That" i "I Wanna Love You" su postali hitovi. Akon je osnovao dvije uspješne producentske kuće, no zadnjih 10 godina kao da se povukao iz javnosti.

Glazbenik je svojedobno rekao kako ima šestoro djece s tri različite žene i da je sa svima u dobrim odnosima. Istaknuo je da želi da njegova obitelj ostane daleko od očiju javnosti.

Malo je detalja poznato i o njegovoj sadašnjoj supruzi Tomeki Thiam, a navodno je u njegovom životu prisutna više od 20 godina. Američki mediji tvrde da je kozmetičarka po struci i ima svoj salon ljepote u Atlanti. Glazbenik je svojedobno rekao da vjeruje u poligamiju i da bi svaki muškarac trebao imati onoliko žena koliko si može priuštiti.

"Svi Afrikanci vjeruju u to. Moj tata ima četiri supruge", ispričao je. Kasnije se požalio da ovaj svijet nije uopće slobodan jer ga osuđuju zbog njegovih vjerovanja. Navodno je Akon trenutno u četvrtom braku, a njegova bivša zaručnica, model Rachel Ritfeld je rekla kako se šokirala kad je saznala za njegov obiteljski život.

"Rekao je da je dobio peto dijete s jednom od svojih supruga. To me iznenadilo jer sam mislila da je samo sa mnom, a ne da je i dalje s njima. Nisam se htjela udati za čovjeka kojeg bih dijelila s više žena", objasnila je Rachel.

Inače, zanimljivo je da Akon posjeduje rudnik dijamanata u Južnoj Africi, a svojedobno je negirao postojanje krvavih dijamanata koji se još nazivaju i konfliktnim. O toj tematici je snimljen i film "Blood Diamonds" s Leonardom DiCaprijem u glavnoj ulozi.

"Ne vjerujem u konfliktne dijamante. To je samo film. Razmislite o tome. Nitko o tome nije ni mario dok nije snimljen film", istaknuo je glazbenik čija se imovina procjenjuje na 80 milijuna dolara. Kasnije je priznao da je to ipak istina i počeo je donirati novac od svog rudnika lokalnim zajednicama.

Glazbenik ne zaboravlja svoje senegalsko porijeklo i predan je humanitarnom radu, pa je 2014. pokrenuo projekt "Akon osvjetljava Afriku" preko kojeg je omogućio električnu energiju u 15 afričkih zemalja. Osnovao je i svoju humanitarnu udrugu Konfidence za pomoć neprivilegiranoj djeci u Africi.