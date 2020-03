View this post on Instagram

Ljudiii pa sta je ovo, gori mi inbox i DM i twitter kojeg nemam. 🙈 A ja bi odmorila za nastup sutra 😋 ako netko još živi ispod ovog kamena na koji sam legla onda ne zna da sutra (subota) u 20h treba biti zalijepljen za HRT jer ćemo ja i moje xene/amazonke/galactic geishe, alkemicar @klaada333 +BOR, pravi živi, koji pjeva više nego ikad, rasturiti stage #Dore2020! Treba nam svaki vaš glas, ali nećemo radit one blesave #vote4aklea grupe. Mi vjerujemo da vi vjerujete u dobru glazbu i grande poruku. Ajmo taj support pokazati sutra 💪🏼 📸 @mislavmesek . . . . . . . . . . . . . #akleaneon #nurturenature #naturelover #gogreen #sleepy #intothewild #vibratehigher #nudephoto #winnermindset #feeling #thefeels #bigvibes